Skanska rakentaa TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntoja Tampereen Hiedanrantaan

TA-Yhtiöt on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jolla on omistuksessaan noin 21 500 asuntoa. TA-Yhtiöiden asunnot ovat pääosin asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja, ja niissä asuu kaikkiaan noin 37 000 asukasta. TA-Yhtiöt on toteuttanut viime vuosina vuosittain noin 1 000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin. Espoon päätoimipisteen lisäksi TA-Yhtiöillä on toimipisteet Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Kittilässä. Ta.fi.