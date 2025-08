Emmi Itärannan uutuusromaani Lumenlaulaja kertoo Louhen lumoavan syntytarinan

Emmi Itärannan odotettu romaani Lumenlaulaja ilmestyy ja on arvosteluvapaa perjantaina 8.8.

Kirja kertoo suomalaisen mytologian tunnetuimpiin hahmoihin kuuluvan Louhen syntytarinan; miten arasta Lauha-tytöstä kasvoi Pohjolan pelätty emäntä.

Romaani kuljettaa lukijan myyttiseen menneisyyteen, vahvojen naisten hallitsemaan Pohjolaan, jossa jokaisella naisella on oma loitsuhahmonsa, eläinmuotonsa. Vallitsee sopusointu ja kunnioitus ihmisen, luonnon ja eläinten välillä.

Lauhan ollessa yhdeksänvuotias idylli rikkoutuu. Pohjolaan hyökkää vieras heimo, joka surmaa suurimman osan hänen perheestään. Lauha pakenee äitinsä ja kahden pikkusisarensa kanssa turvaan naisten yhteisöön, Metsänpeittoon, jossa elää hiljaiseloa vuosien ajan.

Kostonhalu itää Lauhan mielessä, ja kasvettuaan hän päättää vallata kotinsa takaisin. Pohjolan puolustaminen ja oman perheen pitäminen turvassa muovaavat Lauhasta Louhen, naisen, jota moni pelkää. Tarinan edetessä Louhi ajautuu kohti valintoja, joilla on kohtalokkaita seurauksia sekä Pohjolan väelle että hänelle itselleen.

"Kirjoitin muutama vuosi sitten novellin Louhesta, ja sen jälkeen hän jäi työhuoneeni nurkkiin kuiskailemaan. Yllätyin siitä, ettei kukaan ollut vielä kirjoittanut kalevalaiseen fantasiamaailmaan sijoittuvaa romaania Louhen näkökulmasta.", Itäranta kertoo kirjan syntyprosessista.

"Mitä enemmän hahmoa ajattelin, sitä ajankohtaisemmalta naisten vaientamisen, totuuden muokkaamisen ja vallan tavoittelun tematiikka vaikutti."

Itäranta on aiemmissa romaaneissaan kuvannut ennen kaikkea kuvitteellisia tulevaisuuksia ja dystooppisia yhteiskuntia, mutta tällä kertaa hän kulkee myyttisen menneisyyden inspiroimassa fantasiamaailmassa. Kirjoittaessaan kirjaa hän perehtyi sekä itämerensuomalaiseen kansanperinteeseen että Kalevalan kirjoittamisen prosessiin.

"Vaikka maisemat ovat toisenlaiset, tematiikassa on yhtymäkohtia aiempiin kirjoihini", Itäranta sanoo.

Lumenlaulaja on kunnianosoitus suomalaiselle mytologialle ja kansanperinteelle, mutta myös syvästi inhimillinen ja ajankohtainen romaani vallasta, muistista ja selviytymisestä. Louhen tarinan on vihdoin aika tulla kuulluksi.

Lumenlaulaja ilmestyy myös äänikirjana perjantaina 8.8. näyttelijä Laura Hännisen lukemana.

Kirjan kaikille avointa julkistustilaisuutta vietetään kirjakauppa Rosebud Sivullisessa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki) perjantaina 8.8. kello 17–19. Tervetuloa!

Kirjailijasta

Emmi Itäranta (s. 1976) on yksi kotimaisen spekulatiivisen fiktion kärkinimistä. Hänen esikoisteoksensa Teemestarin kirja on jo klassikko. Edellinen teos Kuunpäivän kirjeet oli scifiä; uusi teos on vahva paluu fantasiaan.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323