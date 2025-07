Liikevaihto ja kannattavuus kasvussa – Pientalorakentamisen markkinajohtaja DEN Finland jatkaa alan onnistujana

Kutsu medialle: Tutustu ennakkoon Finnlamellin ja Ainoakodin asuntomessukohteisiin 22.5. 21.5.2025 08:49:21 EEST | Tiedote

DEN Finlandilla on Oulun Asuntomessuilla kaksi kohdetta. Finnlamelli Villa Musica on musiikkia harrastavan perheen moderni hirsitalo, jonka piharakennuksessa toimii erillinen musiikkisali. Ainoakoti Villa Peak on näyttävä kolmen rakennuksen kokonaisuus, jossa on kiinnostavia yksityiskohtia. Ainoakoti on DENin ja K-Raudan yhteistyömerkki. Median edustajilla on mahdollisuus tutustua kohteisiin ennakkoon mediapäivänä 22.5.