Gazaan avautui mahdollisuus viedä hätäapua – Plan International Suomi lähetti tänään hätäapurahastostaan 50 000 € Gazan auttamiseksi.

Rohkeat nuoret marssivat jälleen kuukautishäpeän poistamiseksi huutelijoita uhmaten – ”Olin aika kauhuissani, koska tunsin olevani vielä lapsi” 12.5.2025 11:47:00 EEST | Tiedote

“Mun kuukautiset alkoivat juuri täytettyäni 12. Olin silloin aika kauhuissani, koska tunsin olevani vielä lapsi. Pelkäsin, että nytkö minun pitäisi aikuistua ja alkaa meikata ja pukea aikuisemmin. Pelkäsin sitäkin, etten voisi enää leikkiä leluilla tai nukkua pehmolelun kanssa.” Näin kertoo akaalainen Johanna Peltomäki, 14. Johanna on Plan International Suomen lastenhallituksen jäsen. “Kuukautisten alkaminen hävetti ja mietin olenko ainoa, jolla menkat on jo alkanut. Harrastin kilpauintia ja jännitin, huomataanko mun menkat esimerkiksi suihkutiloissa. Yritin piilotella ja salakuljettaa tamponeja vessaan”, Johanna kertoo. Johannalle oli tärkeää kuulla isosiskolta, että menkkojen alkaminen on hyvä juttu ja merkki siitä, että kroppa toimii normaalisti. ”Ilmapiiri on kuukautisten ympärillä jostain syystä vähän kiusallinen” Planin lastenhallitus ja nuoret vapaaehtoiset järjestävät historian toisen Menkkamarssin Helsingissä lauantaina 24.5. 2025 kuukaustishäpeän poistamiseksi. Marssi liittyy