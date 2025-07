Vihreiden Saara Hyrkkö: Leikkauslistojen vertailu paljastaa puolueiden todelliset karvat

Viime päivinä mediassa niin keskustan kuin SDP:n edustajat ovat esitelleet leikkauslistojaan. Myös Vihreät tavoittelee velkaantumisen hillitsemistä tulevilla vaalikausilla. Hyrkön mukaan talouden tasapainottaminen on tehtävä niin ihmisten kuin ympäristönkin kannalta kestävällä tavalla.

— Yhteisöveron alennus on Orpon hallitukselta totaalisen vastuuton päätös, jota asiantuntijat laidasta laitaan ovat kritisoineet. Julkisen talouden kuoppa on aivan tarpeeksi syvä ilman tehotonta veropohjan murentamista omien eturyhmien hyväksi. Orpon hallituksen jäljiltä on valitettavasti paljon muutakin korjattavaa, Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö pitää SDP:n vihjausta ”kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin” kohdistuvista leikkauksista huolestuttavina.

— Orpon hallituksen jäljiltä hyvinvointivaltiota on surutta pistetty lihoiksi ja luontoa laiminlyöty ennennäkemättömällä tavalla. Todellako SDP on tämänkin jälkeen aikeissa jatkaa leikkauksia sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja luonnonsuojelusta? Hyrkkö ihmettelee.

Hyrkkö kuitenkin komppaa SDP:n kantoja maataloustukien uudistamisesta ja teollisuuden sähköistämisen tuen lakkauttamisesta.

— Hienoa, että SDP on näissä kysymyksissä tullut Vihreiden linjoille. Toki SDP:n ehdotukset ovat julkisen talouden alijäämän kokoon ja ympäristökriisien vakavuuteen nähden vielä varsin varovaisia, Hyrkkö sanoo.

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa ympäristölle haitallisia suoria tukia ja verotukia karsimalla saadaan säästöjä yli 700 miljoonan edestä. Lisäksi energiaverotuksen indeksikorotuksella, maankäytön muutosmaksun käyttöön ottamisella sekä kaivos- ja maa-ainesveroja korottamalla saadaan nostettua valtion tuloja yli 500 miljoonalla.

— Talouden rakenteita on uudistettava luonnon, ilmaston ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta kestävämpään suuntaan. Ympäristölle haitallista toimintaa verottamalla ja haitallisia tukia poistamalla julkista taloutta voidaan tasapainottaa yli miljardilla eurolla, Hyrkkö kiteyttää.

Keskustan ehdotuksista Hyrkkö tarttuu kaupunkilaisten ja sähköautoilijoiden kurittamiseen.

– Keskustan ehdotus asumistuen leikkaamisesta kaupungeissa on käsittämätön tilanteessa, jossa lukemattomat kaupungeissa asuvat kamppailevat pärjätäkseen Orpon hallituksen armottomien leikkausten jäljiltä, Hyrkkö muistuttaa.

Liikenteen verotuksen uudistamista Hyrkkö pitää välttämättömänä, mutta keskustan ehdotusta lyhytnäköisenä.

— Uudistus tarvitaan, sillä liikenteen verotuotot sulavat sähköistymisen myötä. Se ei kuitenkaan voi tarkoittaa mekanismeja, joilla sähköistymistä ja päästöjen vähentämistä jarrutellaan. Keskustan ehdotus sähköautoilijoiden sakottamisesta olisi juuri tällainen. Se olisi jatkoa Orpon hallituksen kestämättömälle liikennepolitiikalle, joka suosii fossiilisia polttoaineita, Hyrkkö moittii.