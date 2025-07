Onkilahden Paperisillan uudistustyöt alkavat – silta suljetaan urakan ajaksi

Paperisilta uusitaan, koska se on huonossa kunnossa ja liian kapea. Silta on palvellut pitkään, mutta on nykyisin pahasti kallellaan ja pinta on halkeillut. Nykykunnossaan se ei kestäisi käyttöä enää montaa vuotta.

– Uusi silta tekee väylästä turvallisemman ja paremmin kuljettavan ympäri vuoden. Sillan uusiminen tukee viime talvena alkanutta tehostettua talvihoitoa, jonka myötä kaikilla liikkujilla on tasavertainen mahdollisuus käyttää nopeaa ja miellyttävää reittiä keskustan ja Palosaaren välillä, kävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööri Samuli Huusko sanoo.

Urakan aikana muokataan myös sillan välittömässä läheisyydessä olevaa pengertä. Lisäksi kävely- ja pyörätien päällystettä uusitaan.

Kaksi metriä lisää leveyttä

Uusittava silta sijaitsee suositulla kävely- ja pyöräilyreitillä. Tällä hetkellä siltaa käyttää päivittäin yli 700 kävelijää ja 700 pyöräilijää. Vöyrinkaupungin konepaja-alueen rakentaminen tulee lisäämään käyttöä entisestään.

Sillan kapeus aiheuttaa ongelmia kohtaamistilanteissa jo nykyisellä käyttäjämäärällä. Kaikki eivät mahdu sillalle yhtä aikaa, kun samassa tilassa liikkuvat jalankulkijat, pyöräilijät ja virkistyskäyttäjät, kuten onkijat.

Tällä hetkellä Paperisilta on 2,8 metriä leveä. Uuden sillan leveys tulee olemaan 5 metriä.

- Uudesta sillasta tulee korkealaatuinen ja valtakunnallisten suunnitteluohjeiden mukainen. Se on mitoitettu niin, että jalankulku ja pyöräily voidaan tulevaisuudessa erottaa omille puolilleen, jos aluereittiä päätetään kehittää siihen suuntaan, Huusko kertoo.

Urakoitsijana Destia Oy

Rakennustyön päätoteuttaja on Destia Oy. Rakentaminen kilpailutettiin, ja Kaupunkiympäristölautakunta päätti urakoitsijan valinnasta 18.6.2025.

Lautakunta hyväksyi Destian antaman 312 300 euron tarjouksen. Vaasan kaupunki on saanut projektiin valtionavustusta 140 000 euroa liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta.