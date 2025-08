A-Insinöörit Vantaan ratikkavarikon suunnittelijaksi – vähähiilisyys ohjaa suunnittelua

Vantaan ratikka -hankkeeseen liittyvä uusi raitiovaunuvarikko rakennetaan Hakunilan suuralueeseen kuuluvaan Vaaralan kaupunginosaan. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen tilaama varikko sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Kehä III:n länsipuolelle ja Porvoonväylän pohjoispuolelle rakentamattomalle metsäalueelle.

Tavoitteena on, että Vaaralan varikko voidaan ottaa käyttöön vuonna 2028, jotta suunnitelma Vantaan raitiotien liikennöinnin aloittamisesta vuonna 2029 on mahdollinen. A-Insinöörit vastaa varikkorakennuksen rakennesuunnittelun lisäksi myös rakennuksen paloteknisestä sekä akustiikan suunnittelusta.

– Ilmastoriskit ja ympäristövaikutukset ovat keskeisenä huomion kohteena varikon rakenneteknisessä suunnittelussa. Vertailemme erilaisten rakenne- ja materiaalivaihtojen hiilijalanjälkeä, etsimme kiertoälykkäitä ratkaisuja ja seuraamme suunnittelijoidemme ympäristökädenjälkeä hankkeessa, yksikönjohtaja Ville Virnes kertoo A-Insinööreistä.

Varikkorakennuksen suunnittelussa tärkeää on ympäristöriskien hallinta sekä se, että rakenteellisesti varikko vastaa ympäristösertifikaattien vaatimuksiin. Varikko tavoittelee BREEAM-ympäristösertifikaatin outstanding- ja excellent-arvosanoja.

Kokonaispinta-alaltaan noin 11 000 bruttoneliön varikkorakennus muodostuu kolmesta osasta: lämpimästä huoltohallista, puolilämpimästä säilytyshallista sekä toimisto-, sosiaali- ja varastotiloista. Huoltohallit ovat yksikerroksisia, siltanosturein varustettuja korkeita tiloja. Toimisto-osasta tulee kaksikerroksinen.

Vähäpäästöisiä materiaaleja ja kierrätettyjä rakennusosia

Vantaan raitiovaunut kulkevat Helsingin Mellunmäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta Helsinki–Vantaan lentoasemalle 19 kilometrin reitillä.

Vaaralan varikkoalueen asemakaava ohjaa soveltamaan varikkorakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa energiatehokkaita, ilmastovaikutuksiltaan vähäpäästöisiä ratkaisuja ja materiaaleja, joihin kuuluvat vähähiilinen betoni, uusiomateriaalit ja kierrätetyt rakennusosat.

– Vaaralan varikon ympäristötavoitteet ovat linjassa Kaupunkiliikenteen tavoitteiden kanssa, joiden mukaan haluamme olla suunnannäyttäjä infra-alan hiilineutraaliudessa. Vuoteen 2030 mennessä alkavan kaupunkiliikenteen rakentamisen vähimmäistavoite on, että elinkaaripäästöt vähenevät 30 % ja loput elinkaaren päästöt kompensoidaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marika Lind Kaupunkiliikenne Oy:lta.

– Varikolla tullaan hyödyntämään ja tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Katolle on tulossa mm. aurinkopaneeleja, ja osa kattopinta-alasta tulee olemaan viherkattoa, Virnes kertoo.

Varikon nykyisessä ympäristössä on suojeltavaa luontoa ja se säilytetään mahdollisimman koskemattomana. Varikkokorttelin reuna-alueilla puustoa hoidetaan ja osa alueen arvopuista säilytetään. Korttelialueen eteläosa on pohjavesialuetta, mikä vaikuttaa perustustavan suunnitteluun. Pohjavesialueilla on tiukat määräykset veden pilaantumisen estämiseksi ja siksi esimerkiksi viemäröinti ja mahdolliset kemikaalien käsittelyalueet on suunniteltava niin, ettei ylimääräisiä aineita pääse pohjaveteen.

Vaaralan ratikkavarikon rakentaminen käynnistyy keväällä 2026.