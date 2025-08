Ilmakitaransoiton uusi suomenmestari on Vellu Ristaniemi!

Ilmakitaransoiton SM-kisat järjestettiin toisen kerran Valkeakoskella Työväen Musiikkitapahtuman yhteydessä. Uusi suomenmestari on Vellu Ristaniemi, joka keräsi suurimman pistemäärän soittamalla ilmakitarallaan Godfather elokuvasarjan tunnuskappaletta näyttävän esityksen kera. Voittaja sai palkinnoksi Tampereen Musiikilta sähkökitaran ja vahvistimen. Voiton myötä hän pääsee myös edustamaan Suomea ilmakitaransoiton MM-kisoihin, jotka järjestetään Oulussa 20.–22. elokuuta.

Rakastan musiikkia ja kuuntelen sitä todella paljon: laidasta laitaan. Soitan myös rämpyttäen oikeaakin kitaraa, sitäkin ihan omaksi ilokseni. Ja ystäväni kyllä tietää, että kun tilausuus sallii, tai kun kukaan ei näe - soitan myös paljon ilmakitaraa. Musarin kisoihin osallistuminen lähti puoliksi vitsillä, puoliksi halusin kyllä kokea sen laadukkaasti. Valita itselle merkittävä biisi ja rakentaa ja harjoitella siihen jonkinlainen kuljetus, koreografia ja tarina. Nyt se kannatti, ilo oli voittaa kaiken sen jännityksen jälkeen, Ristaniemi kertoi kisan jälkeen.

Voittaja on myös hyvällä fiiliksellä lähdössä edustamaan MM-kisoihin: Nyt on todella kunnia lähteä edustamaan suomea. Ja Valkeakoskea. Ja ehkä vähän Lahtea, synnyin kaupunkiani. Ja tietysti Oulua. Vielä täällä haen itselleni kisabiisiä ja siihen sopivaa hahmoa!! Lähden tosissaan haastamaan kanssakilpailijoita. Viedään nyt tämä hanke maaliin asti! Rock on!! Still My airguitar Gently phff.......

Lauantai iltapäivänä kisaan osallistui 6 kilpailijaa, mukaan lukien hallitseva suomenmestari Jartsa, joka joutui luopumaan tittelistään. Muut kilpailijat olivat Aaro, Reino, Jari ja Eero.

Tuomaristoon kuuluivat yhteiskumppaneiden edustajat Juhani Fredrikson (OmaVoima), Sari Ilovuori (Valkeakosken Energia), Calle Hyötynen (JHL), Henna Valkeamäki (Työväen Musiikkitapahtuma) sekä Tampereen Musiikkia edustanut Mika Rämä.

Kisan yhteydessä nähtiin myös nuoren kitaravirtuoosi Ben Rossin taidonnäytteitä.

Tänä vuonna SM-kisan juonta oli Anna-Kaisa Kettunen. Anna-Kaisa vastaa MM-kisojen tapahtumatuotannosta ja oli myös juontaja edellisessä suomenmestaruus kilpailussa. Kettunen kertoi kisan jälkeen, että Valkeakoskella oli mahtava tunnelma. Yleisö oli innostuneesti mukana ja kannusti jokaisa esiintyjää. Taitavista esiintyjistä löytyi mainio suomenmestari edustamaan maatamme MM-kisoihin. On ilo nähdä miten kisa on jo nyt muotoutunut ja kasvanut viime vuodesta!

Kettunen korostaa, että ilmakitaransoiton MM-kisojen ideologia on edistää maailmanrauhaa ja jokainen osakilpailun järjestäjä ja osallistuja sitoutuu rauhan ja tasa-arvon asialle. MAKE AIR, NOT WAR -ideologian mukaan sodat loppuvat, ilmastonmuutos pysähtyy ja pahat asiat katoavat, jos kaikki maailman ihmiset soittavat ilmakitaraa. Kun soitat ilmakitaraa, et voi pidellä asetta.

Ilmakitaransoitto, maailmanlaajuinen yhteisö rauhan asialla vuodesta 1996

Ilmakitaransoiton maailmanmestaruudesta on kilpailtu Oulussa vuodesta 1996 lähtien. Tapahtumasta ja kilpailulajista on kasvanut maailmanlaajuinen ilmiö, ilmakitaransoiton MM-kisat on kansainvälisesti rekisteröity tavaramerkki ja lisenssin alaisia kansallisia osakilpailuja järjestetään yli kymmenessä maassa. Tämän vuoden MM-kisat järjestetään Oulussa 20.-22. elokuuta.