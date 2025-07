Kansalaisjärjestöt polkaisevat eurooppalaisen diplomatian liikkeelle Etyj 50-vuotiskokouksen alla

Vuosia jatkuvat loputtoman tuntuiset sodat synnyttävät toivottomuuden ilmapiirin. Toivoa kuitenkin on, ja vaihtoehto aseidenkalistelulle on olemassa! Diplomatialla ja kansainvälisellä yhteistyöllä on ennenkin säästetty ihmishenkiä ja avattu reitti kohti rauhaa. Suomen hallitus on arka ottamaan kantaa rauhan puolesta, mutta me rauhanaktivistit uskallamme sen tehdä.

Aikoinaan Kylmän sodan keskellä USA:n, Neuvostoliiton ja muiden maiden johtajat tapasivat Helsingissä. Tuolloinen Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi ETYK oli lähtölaukaus suhteiden parantamiselle ja jännitteiden vähentämiselle Eurooppaa jakaneiden blokkien välillä. Myös tänään Eurooppa tarvitsee valtioiden välistä yhteistyötä yhteisen turvallisuuden takaamiseksi. Diplomatia ja yhteistyö ovat välttämätön edellytys myös ihmisoikeuksien toteuttamiselle käytännössä.

Rauhanaktivistit useasta eri maasta ovat laatineet Helsinki+50 -julkilausuman. Tule mukaan viemään se polkupyöräillen kaikkien Etyj-maiden lähetystöille virallisen Etyj 50 vuotta -juhlakokouksen alla! On aika muistuttaa valtionjohtajia, että rauhan rakentaminen ei onnistu aseistautumalla. Se on hidasta ja raskasta työtä, jonka tulokset näkyvät paljon hitaammin kuin pommikoneiden tai droonien tekemät tuhot.

Joukko aktivisteja lähtee Finlandia-talon edustalta keskiviikkona 30.7. klo 9:00 kohti Helsingissä sijaitsevia lähetystöjä – Etyj-maat, joilla ei ole lähetystöä Helsingissä saavat viestin Tukholman, Berliinin ja Wienin lähetystöihinsä.

Tähän mennessä jo yli 60 järjestön allekirjoittamaan julkilausumaan kerätään allekirjoituksia Etyjn tänä vuonna Wienissä pidettävään huippukokoukseen asti. Julkilausuma on luettavissa nettisivuilla: https://helsinkiplus50.org/.

Muita kansalaisjärjestötapahtumia Etyjn 50–vuotiskonferenssin yhteydessä, nämä kaikki englanniksi. Virallinen ulkoministeriön järjestämä konferenssi pidetään Finlandia-talolla 31.7.

30.7.2025

The seminar Future of the European Security and the Spirit of Helsinki – OSCE 50 Years 2025 at Helsinki University, Metsätalo

Speakers:

Noora Kotilainen, (Senior research fellow in political history and and leader of the project "the Language of Military Power within the Finnish Democracy"): Militarization of European identity/societies

Heikki Patomäki (Professor of World Politics): OSCE 50+ and common security

Markku Kangaspuro (Research Director, Aleksanteri Institute - Finnish Centre for Russian and East European Studies): Russia’s future in European security architecture

1.8.2025

11:00-12:00 THE OSCE BIRTHDAY PARTY in the park near Finlandia Hall

We will celebrate 50 years of existence of the Helsinki Accords. Gathering of participants, picnic & socializing. (Meeting point: In front of / above Finlandia Hall, next to the flags along the main street)

13:00-17:00 THE PEACE LAB in Pasila library (Kellosilta 9)

We´ll try to find solutions to peace&security challenges with the help of the Helsinki Accords

Read the full program from here: https://helsinkiplus50.org/activities-in-helsinki-july-30-august-2/august-1-and-2-events/

Lisätietoja:

Teemu Matinpuro, 050-594 1499