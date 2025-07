Eroon aurinkovoidetahroista ja sormenjäljistä – Näin puhdistat autosi sisätilat tehokkaasti kesän jäljiltä

Virkistävä ja touhukas loma on takana, mutta auto on sen jäljiltä epäsiisti. Tuttua? Ulkoinen pesu on paljon helpompi muistaa kuin sisätilojen siistiminen, mutta oikeilla tuotteilla auton sisätilatkin saa helposti puhtaaksi. Esimerkiksi Autoglymin Essential Interior Kit sisältää kolme tuotetta (Interior Shampoo, Odour Eliminator -hajunpoistaja ja Fast Glass -lasinpesuaine), joiden avulla auton sisätilat saa nopeasti siistiksi.

Aurinkovoide on tärkeä suoja iholla, mutta auton sisätiloihin se jättää usein tahmeita ja näkyviä jälkiä. Ongelma korostuu erityisesti muovi- ja vinyylipinnoilla sekä ovien verhoiluissa. Voidetahrat voi poistaa Autoglym Interior Handpads -puhdistustyynyillä yhdessä Autoglym Interior Shampoo -pesuaineen kanssa. Yhdistelmä irrottaa rasvaisen lian tehokkaasti, mutta hellävaraisesti ilman pinnoille haitallisia kemikaaleja.

Myös nahkapinnat kaipaavat hoitoa erityisesti lämpimien kesäpäivien jälkeen. Hiki, aurinkovoide ja muut nesteet ja pöly kuivattavat pintaa. Nahkaiset auton osat voi puhdistaa Autoglym Leather Cleanerilla, joka poistaa tehokkaasti lian, mutta säilyttää nahan joustavuuden ja pehmeyden. Pinnat kannattaa pyyhkiä kostealla liinalla ennen puhdistusaineen levitystä.

Kosketusnäytön puhdistaminen vaatii varovaisuutta

Uusissa autoissa on runsaasti kosketusnäyttöjä ja muita elektroniikkapintoja. Niiden puhdistamiseen ei pidä käyttää runsaasti nesteitä, vaan puhdistustyynyjä tai pehmeää mikrokuituliinaa. Mitään puhdistusainetta ei saa suihkuttaa suoraan näytölle vaan aina tekstiiliin. Puhdistus tapahtuu pyörivin liikkein ja ilman painamista.

Kun pinnat on saatu puhtaaksi, kokonaisuuden voi viimeistellä Autoglym Odour Eliminatorilla, joka poistaa epämiellyttävät hajut eikä vain peitä niitä. Tuotetta voi suihkuttaa myös matoille ja istuinten väliin. Odour Eliminatorista on erityistä hyötyä, jos lomareissulla on ollut mukana lemmikkejä tai ruokaa.

Kun auton sisätilat on puhdistettu huolellisesti kesän jäljiltä, matkanteko syksyn arjessa tuntuu taas mukavalta ja raikkaalta!

Tuotteiden saatavuus ja hinnat:

Autoglym Essential Interior Kit – 29,90 euroa

Autoglym Interior Handpads -puhdistustyynyt – 11,90 euroa

Autoglym Interior Shampoo (500 ml) – 9,99 euroa

Autoglym Leather Cleaner -nahanpuhdistusaine (500 ml) – 13,90 euroa

Autoglym Odour Eliminator (500 ml) – 14,90 euroa

Tuotteet ovat saatavilla Autoglym-jälleenmyyjiltä kautta maan. Lista jälleenmyyjistä löytyy täältä.

