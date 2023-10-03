HögforsGST laajentaa Keski-Eurooppaan – ostaa Oventropin lämmitysteknologialiiketoiminnan Saksassa

Yrityskaupan myötä HögforsGST saa jalansijaa Saksassa ja vahvistaa asemaansa Euroopan lämmitysteknologiamarkkinalla. HögforsGST:llä on vahva tahto jatkaa laajentumista Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoille.

- Olemme määrätietoisesti rakentaneet HögforsGST:stä Pohjoismaiden johtavaa älykkäiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toimittajaa. Nyt otamme seuraavan askeleen ja laajennamme Keski-Euroopan ytimeen. Oventropin tytäryhtiön osto on meille strategisesti merkittävä yrityskauppa ja luonteva jatkumo aiemmin toteutetuille yritysostoille Suomessa ja Ruotsissa, kertoo HögforsGST:n toimitusjohtaja Adel Hattab.

Yrityskaupan kohteena oleva Oventrop Energy & Network -tytäryhtiö on HögforsGST:n tavoin erikoistunut korkealaatuisten kaukolämpölaitteiden ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen päämarkkina-alueenaan Saksa ja sen naapurimaat. Oventrop Energy & Networkin liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa ja se työllistää noin 45 henkilöä.

Yrityskaupan myötä HögforsGST:n ja Oventrop-konsernin välinen yhteistyö tiivistyy muun muassa komponentti- ja tuotekehitysyhteistyön muodossa. Oventropin kaupallinen johtaja Michael Scheller on tyytyväinen strategisesta kumppanuudesta vahvan pohjoismaisen toimijan kanssa.

- Osapuolten vahvuudet sekä tuoteosaamisessa että maantieteellisessä sijainnissa täydentävät toisiaan. Uskon, että yhteistyön avulla pystymme luomaan paljon lisäarvoa asiakkaillemme sekä molemmille yrityksille, Scheller kertoo.

Oventrop Energy & Network jatkaa toimintaansa Haigerissa, Pohjois-Hessenissä. Toiminta jatkuu edelleen Saksassa tunnetulla ja arvostetulla Oventrop-brändillä suomalaisomistuksessa. Tämä tukee HögforsGST:n kasvua Keski-Euroopassa.

- Odotamme tätä kumppanuutta innolla. Asiakkaamme hyötyvät yhdessä tarjoamistamme innovaatioista sekä tämän kumppanuuden synnyttämistä mahdollisuuksista. Yhdessä pystymme tarjoamaan kilpailukykyisemmän tuotevalikoiman ja laajan asiantuntijatiimin osaamisen asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Tällä tavoin sitoudumme entistä vahvemmin tulevaisuuden kestävien lämmitysratkaisujen kehittämiseen, sanoo Rainer Klöckner, Oventrop Energy & Networkin toimitusjohtaja.

Yrityskauppa mahdollistaa Suomessa valmistettujen tuotteiden myynnin Saksan markkinalla. Kannattavan ja vakaan yhtiön osto leventää HögforsGST:n hartioita myös nykyisillä kotimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyö Oventropin kanssa tuo HögforsGST:lle laajentumisen lisäksi myös muita mahdollisuuksia.

- Olemme innoissamme mahdollisuudesta yhdistää osaamisemme Oventropin tiimin kanssa. Yhteistyön myötä pystymme vahvistamaan myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden tuotevalikoimaa Oventropin tuella, Adel Hattab toteaa.