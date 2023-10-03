HögforsGST Oy

HögforsGST laajentaa Keski-Eurooppaan – ostaa Oventropin lämmitysteknologialiiketoiminnan Saksassa

11.8.2025 10:00:00 EEST | HögforsGST Oy | Tiedote

Jaa

Suomalainen lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST on ostanut saksalaisen Oventropin tytäryhtiön Oventrop Energy & Networkin, joka tunnettiin aiemmin nimellä Kring Fernwärme. Yrityskauppa on osa HögforsGST:n strategista kasvua ja laajentumista Keski-Euroopan markkinoille. Yrityskaupan yhteydessä Oventrop-konserni liittyy HögforsGST:n osaomistajaksi.

Yrityskaupan myötä HögforsGST saa jalansijaa Saksassa ja vahvistaa asemaansa Euroopan lämmitysteknologiamarkkinalla. HögforsGST:llä on vahva tahto jatkaa laajentumista Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoille.

- Olemme määrätietoisesti rakentaneet HögforsGST:stä Pohjoismaiden johtavaa älykkäiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toimittajaa. Nyt otamme seuraavan askeleen ja laajennamme Keski-Euroopan ytimeen. Oventropin tytäryhtiön osto on meille strategisesti merkittävä yrityskauppa ja luonteva jatkumo aiemmin toteutetuille yritysostoille Suomessa ja Ruotsissa, kertoo HögforsGST:n toimitusjohtaja Adel Hattab.

Yrityskaupan kohteena oleva Oventrop Energy & Network -tytäryhtiö on HögforsGST:n tavoin erikoistunut korkealaatuisten kaukolämpölaitteiden ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen päämarkkina-alueenaan Saksa ja sen naapurimaat. Oventrop Energy & Networkin liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa ja se työllistää noin 45 henkilöä.

Yrityskaupan myötä HögforsGST:n ja Oventrop-konsernin välinen yhteistyö tiivistyy muun muassa komponentti- ja tuotekehitysyhteistyön muodossa. Oventropin kaupallinen johtaja Michael Scheller on tyytyväinen strategisesta kumppanuudesta vahvan pohjoismaisen toimijan kanssa.

- Osapuolten vahvuudet sekä tuoteosaamisessa että maantieteellisessä sijainnissa täydentävät toisiaan. Uskon, että yhteistyön avulla pystymme luomaan paljon lisäarvoa asiakkaillemme sekä molemmille yrityksille, Scheller kertoo.

Oventrop Energy & Network jatkaa toimintaansa Haigerissa, Pohjois-Hessenissä. Toiminta jatkuu edelleen Saksassa tunnetulla ja arvostetulla Oventrop-brändillä suomalaisomistuksessa. Tämä tukee HögforsGST:n kasvua Keski-Euroopassa.

- Odotamme tätä kumppanuutta innolla. Asiakkaamme hyötyvät yhdessä tarjoamistamme innovaatioista sekä tämän kumppanuuden synnyttämistä mahdollisuuksista. Yhdessä pystymme tarjoamaan kilpailukykyisemmän tuotevalikoiman ja laajan asiantuntijatiimin osaamisen asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Tällä tavoin sitoudumme entistä vahvemmin tulevaisuuden kestävien lämmitysratkaisujen kehittämiseen, sanoo Rainer Klöckner, Oventrop Energy & Networkin toimitusjohtaja.

Yrityskauppa mahdollistaa Suomessa valmistettujen tuotteiden myynnin Saksan markkinalla. Kannattavan ja vakaan yhtiön osto leventää HögforsGST:n hartioita myös nykyisillä kotimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyö Oventropin kanssa tuo HögforsGST:lle laajentumisen lisäksi myös muita mahdollisuuksia.

- Olemme innoissamme mahdollisuudesta yhdistää osaamisemme Oventropin tiimin kanssa. Yhteistyön myötä pystymme vahvistamaan myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden tuotevalikoimaa Oventropin tuella, Adel Hattab toteaa.

Avainsanat

teknologiateollisuusyrityskauppahögforsgstsaksaoventrop

Yhteyshenkilöt

Kuvat

HögforsGST on pohjoismaiden johtava älykkäiden lämmitysratkaisujen tarjoaja
HögforsGST on pohjoismaiden johtava älykkäiden lämmitysratkaisujen tarjoaja
Lataa
Lataa
HögforsGST:n ja Oventropin edustajia Haigerissa, Saksassa
HögforsGST:n ja Oventropin edustajia Haigerissa, Saksassa
Lataa

Linkit

HögforsGST

HögforsGST Oy on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. HögforsGST on Pohjoismaiden johtava älykkäiden kaukolämpö- ja jäähdytyslaitteiden sekä hybridilämmitysjärjestelmien toimittaja, jonka kehittämät modernit ratkaisut vähentävät lämmityksen päästöjä ja kustannuksia. HögforsGST:llä on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. HögforsGST työllistää yhteensä 170 alan ammattilaista ja merkittävä osuus yli 30 miljoonan euron liikevaihdostamme tulee viennistä.

Oventrop

Saksalainen Oventrop on kumppani tehokkaan lämmityksen, jäähdytyksen ja puhtaan juomaveden aloilla. Modulaariset järjestelmät ja palvelut tarjoavat edistyksellisiä ratkaisuja, joiden avulla kaikki LVI-asiantuntijat voivat työskennellä helposti ja joustavasti – suunnittelusta asennukseen, teollisuudesta kauppaan. Perheyrityksenä Oventrop on ollut kaikkien kumppaniensa tukena jo vuosien ajan – ammattitaitoisesti ja henkilökohtaisesti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HögforsGST Oy

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye