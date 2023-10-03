HögforsGST laajentaa Keski-Eurooppaan – ostaa Oventropin lämmitysteknologialiiketoiminnan Saksassa
Suomalainen lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST on ostanut saksalaisen Oventropin tytäryhtiön Oventrop Energy & Networkin, joka tunnettiin aiemmin nimellä Kring Fernwärme. Yrityskauppa on osa HögforsGST:n strategista kasvua ja laajentumista Keski-Euroopan markkinoille. Yrityskaupan yhteydessä Oventrop-konserni liittyy HögforsGST:n osaomistajaksi.
Yrityskaupan myötä HögforsGST saa jalansijaa Saksassa ja vahvistaa asemaansa Euroopan lämmitysteknologiamarkkinalla. HögforsGST:llä on vahva tahto jatkaa laajentumista Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoille.
- Olemme määrätietoisesti rakentaneet HögforsGST:stä Pohjoismaiden johtavaa älykkäiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toimittajaa. Nyt otamme seuraavan askeleen ja laajennamme Keski-Euroopan ytimeen. Oventropin tytäryhtiön osto on meille strategisesti merkittävä yrityskauppa ja luonteva jatkumo aiemmin toteutetuille yritysostoille Suomessa ja Ruotsissa, kertoo HögforsGST:n toimitusjohtaja Adel Hattab.
Yrityskaupan kohteena oleva Oventrop Energy & Network -tytäryhtiö on HögforsGST:n tavoin erikoistunut korkealaatuisten kaukolämpölaitteiden ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen päämarkkina-alueenaan Saksa ja sen naapurimaat. Oventrop Energy & Networkin liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa ja se työllistää noin 45 henkilöä.
Yrityskaupan myötä HögforsGST:n ja Oventrop-konsernin välinen yhteistyö tiivistyy muun muassa komponentti- ja tuotekehitysyhteistyön muodossa. Oventropin kaupallinen johtaja Michael Scheller on tyytyväinen strategisesta kumppanuudesta vahvan pohjoismaisen toimijan kanssa.
- Osapuolten vahvuudet sekä tuoteosaamisessa että maantieteellisessä sijainnissa täydentävät toisiaan. Uskon, että yhteistyön avulla pystymme luomaan paljon lisäarvoa asiakkaillemme sekä molemmille yrityksille, Scheller kertoo.
Oventrop Energy & Network jatkaa toimintaansa Haigerissa, Pohjois-Hessenissä. Toiminta jatkuu edelleen Saksassa tunnetulla ja arvostetulla Oventrop-brändillä suomalaisomistuksessa. Tämä tukee HögforsGST:n kasvua Keski-Euroopassa.
- Odotamme tätä kumppanuutta innolla. Asiakkaamme hyötyvät yhdessä tarjoamistamme innovaatioista sekä tämän kumppanuuden synnyttämistä mahdollisuuksista. Yhdessä pystymme tarjoamaan kilpailukykyisemmän tuotevalikoiman ja laajan asiantuntijatiimin osaamisen asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Tällä tavoin sitoudumme entistä vahvemmin tulevaisuuden kestävien lämmitysratkaisujen kehittämiseen, sanoo Rainer Klöckner, Oventrop Energy & Networkin toimitusjohtaja.
Yrityskauppa mahdollistaa Suomessa valmistettujen tuotteiden myynnin Saksan markkinalla. Kannattavan ja vakaan yhtiön osto leventää HögforsGST:n hartioita myös nykyisillä kotimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyö Oventropin kanssa tuo HögforsGST:lle laajentumisen lisäksi myös muita mahdollisuuksia.
- Olemme innoissamme mahdollisuudesta yhdistää osaamisemme Oventropin tiimin kanssa. Yhteistyön myötä pystymme vahvistamaan myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden tuotevalikoimaa Oventropin tuella, Adel Hattab toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veera KostamoMarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaHögforsGSTPuh:+358 40 757 5635veera.kostamo@hogforsgst.com
Stephan VormannStrategic Communication & Public Relations ManagerOventrop GroupPuh:+49 2962 82163stephan.vormann@oventrop.com
Kuvat
Linkit
HögforsGST
HögforsGST Oy on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. HögforsGST on Pohjoismaiden johtava älykkäiden kaukolämpö- ja jäähdytyslaitteiden sekä hybridilämmitysjärjestelmien toimittaja, jonka kehittämät modernit ratkaisut vähentävät lämmityksen päästöjä ja kustannuksia. HögforsGST:llä on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. HögforsGST työllistää yhteensä 170 alan ammattilaista ja merkittävä osuus yli 30 miljoonan euron liikevaihdostamme tulee viennistä.
Oventrop
Saksalainen Oventrop on kumppani tehokkaan lämmityksen, jäähdytyksen ja puhtaan juomaveden aloilla. Modulaariset järjestelmät ja palvelut tarjoavat edistyksellisiä ratkaisuja, joiden avulla kaikki LVI-asiantuntijat voivat työskennellä helposti ja joustavasti – suunnittelusta asennukseen, teollisuudesta kauppaan. Perheyrityksenä Oventrop on ollut kaikkien kumppaniensa tukena jo vuosien ajan – ammattitaitoisesti ja henkilökohtaisesti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HögforsGST Oy
HögforsGST:n kansainvälinen kasvu jatkuu — ostaa SWEP:n kaukolämmönjakokeskusliiketoiminnan Ruotsissa ja Norjassa3.10.2023 10:15:00 EEST | Tiedote
Suomalainen lämmitysteknologiayritys HögforsGST jatkaa vahvaa kasvuaan ostamalla ruotsalaisen SWEP International AB:n kaukolämmönjakokeskusliiketoiminnan. Kaupan kohteena on SWEP:n Systems-liiketoimintayksikkö Göteborgissa, jonka asiakkaat koostuvat pääasiassa ruotsalaisista ja norjalaisista energiayhtiöistä.
Petteri Tarkio on nimitetty lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST:n myyntijohtajaksi27.7.2023 09:18:54 EEST | Tiedote
Lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST on nimittänyt myyntijohtajakseen Petteri Tarkion. Tarkio ottaa vetovastuun HögforsGST:n kotimaan myynnin johtamisesta ja kehittämisestä.
Loviisan asuntomessukohde lämpiää haalealla kaukolämpövedellä4.7.2023 11:21:13 EEST | Tiedote
Loviisan Lippulaivaan on toteutettu ainutlaatuinen lämmitysjärjestelmä. Kohteen lämmitys katetaan lähes kokonaisuudessaan kaukolämmön paluuveden lämmöllä. Toteutus on Suomen ensimmäinen, jossa tämä on toteutettu suomalaisilla tehdasvalmiilla laitteilla. Kohde on toteutettu yhteistyössä Loviisan Lämmön kanssa.
Lämpöpumppualan osaajapula hidastaa energiaremonttien toteuttamista10.2.2023 11:19:04 EET | Tiedote
Lämpöpumput ovat nousemassa tärkeään rooliin lämmityksen energiatehokkuuden parantamisessa. Pula lämpöpumppualan osaajista kuitenkin uhkaa pysäyttää vihreän siirtymän kohti energiatehokkaampaa lämmitystä ja siitä saatavia kustannussäästöjä. Osaajamäärän kasvattaminen ja lämpöpumppuratkaisujen kehittäminen asentajaystävällisemmiksi olisivat ratkaisuja ongelmaan.
Sakari Toikkanen lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST:n hallituksen puheenjohtajaksi16.1.2023 09:10:00 EET | Tiedote
Voimakasta kansainvälistä kasvua tavoittelevan lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Sakari Toikkanen.