Tays Päivystys Acutassa on tehty uusi yksittäinen ludehavainto – selvitys- ja torjuntatoimet jatkuvat

Tays Päivystys Acutassa on tehty uusi yksittäinen ludehavainto, jonka alkuperä ei ole suoraan jäljitettävissä. Tämän vuoksi ludehavaintojen selvitys- ja torjuntatoimia on jatkettu. Toimien yhteydessä on jouduttu tekemään tilajärjestelyjä, mutta tilat on päästy palauttamaan takaisin käyttöön. Acutan toiminta jatkuu ennallaan, ja tuholaiseläinten seurantaa ja ehkäiseviä toimia jatketaan aiempaan tapaan.