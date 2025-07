RMC liittoutuu Yhdysvaltain jäänmurtajakisassa maailman johtavien meriteollisuusyhtiöiden kanssa.

Rauma Marine Constructions (RMC), Aker Arctic (Aker), Seaspan Shipyards (Seaspan) ja Bollinger Shipyards (Bollinger) ovat muodostaneet strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on toimittaa Yhdysvaltain rannikkovartiostolle (U.S. Coast Guard, USCG) kaksi arktista jäänmurtajaa (Arctic Security Cutter, ASC). Konsortiolla on valmius tarjota USCG:n vaatimusten mukainen, luokkansa paras, vähäriskisin ja nopein toimitus ensimmäiselle kahdelle Yhdysvaltojen uudelle arktiselle jäänmurtajalle. Samalla tavoitteena on tukea Yhdysvaltojen pyrkimyksiä arktisen jäänmurtajalaivaston kasvattamisessa.

Nopein rakennusaikataulu

Neljän maailman johtavan jäänmurto-osaajan strategisen yhteistyön tavoitteena on tuottaa kaksi ensimmäistä ASC-jäänmurtajaa Yhdysvaltojen rannikkovartiostolle 36 kuukaudessa sopimuksen syntymisestä. ASC-hanke on yksi presidentti Trumpin hallinnon prioriteeteista, jonka tavoitteena on myös tukea Yhdysvaltojen jäänmurto-osaamisen kasvua.

“Bollinger johtaa ylpeydellä konsortiota, jolla tuetaan presidentti Trumpin linjaamia tavoitteita kasvattaa ja modernisoida Yhdysvaltojen jäänmurtolaivasto. Konsortion painopiste on nopeudessa, laadussa, varmuudessa ja tuloksissa”, sanoo Bollinger Shipyardsin toimitusjohtaja Ben Bordelon.

“Meillä on todennettu osaaminen, jolla voimme tukea USCG:n tavoitteita yhdessä strategisten kumppaniemme kanssa. RMC:llä on täysi valmius aloittaa rakentaminen, jossa se voi hyödyntää valmista suunnittelua ja syvällistä kokemusta teknisesti monimutkaisten alusten rakentamisessa ankariin talviolosuhteisiin. Tarjoamme luotettavuutta ja tuloksia, jotka perustuvat näyttöön – emme ennusteita. Rakentamisen lisäksi RMC tarjoaa lisäarvoa miehistön koulutuksen, komentosillan simulaattoriohjelmien ja jääkokeiden avulla. Ne tukevat jäänmurtajien onnistunutta käyttöönottoa sekä parantavat teknologisia ja operatiivisia valmiuksia. Yhdessä kumppaneidemme kanssa voimme tarjota selkeän ja toteutettavissa olevan polun Yhdysvaltojen läsnäolon vahvistamiseksi arktisella alueella”, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.

Vaatimukset ylittävä kokonaisratkaisu

Seaspanin ja Akerin monitoimijäänmurtajakonsepti (MPI, multi purpose icebreaker) ylittää USCG:n ASC-jäänmurtajille (arctic security cutters) asetetut vaatimukset ja kaikki 11 lakisääteistä tehtävää. MPI-konseptin mukaisen jäänmurtajan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa kyky murtaa jäätä neljän jalan paksuudelta sekä operoida yhtäjaksoisesti 12 000 meripeninkulmaa ja 60 vuorokautta. Konsepti on räätälöity tukemaan USCG:n muuttuvia tehtäviä vaativimmissakin olosuhteissa.

“Olemme ylpeitä Seaspanin, Bollingerin, RMC:n ja Akerin yhteistyöstä, jossa jaamme osaamisemme jäänmurtajien suunnittelussa ja rakentamisessa Yhdysvaltojen kanssa arktisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Yhdessä voimme tarjota matalan riskin käyttövalmiin ratkaisun, joka täyttää täysin Yhdysvaltain rannikkovartioston vaatimukset. ICE Pactin kautta vahvistamme arktisen alueen turvallisuutta ja edistämme maidemme laivanrakennusteollisuuksien pitkän aikavälin valmiuksia”, sanoo Seaspan Shipyardsin toimitusjohtaja John McCarthy.

Huomionarvoista on, että kaikki muut ehdotetut mallit edellyttävät merkittäviä investointeja ja tätä vastaavaa tuotannon käynnistämisaikaa, mikä aiheuttaa suuren riskin aikataululle, kustannuksille ja toimitusten viivästymiselle.

Valmius kahteen Raumalla rakennettavaan jäänmurtajaan

Yhteenliittymän valmius pitää sisällään kahden monitoimijäänmurtajan rakentamisen RMC:n telakalla Raumalla Seaspanin ja Akerin jo valmiina olevan MPI-konseptin mukaisesti. Hankkeen koordinaatiosta vastaa Bollinger, jolla on valmius rakentaa ASC-jäänmurtajia myöhemmin Yhdysvalloissa.

“Olemme ylpeitä, että voimme olla osa yhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää USCG:lle ASC-jäänmurtajia. Tämä kumppanuus korostaa sitoutumistamme merenkulun turvallisuuden ja innovaatioiden edistämiseen arktisella alueella. Alus, jota tarjoamme, on kehitetty Kanadan rannikkovartiostolle, ja sillä on rannikkovartioston tehtävien suorittamiseen välttämättömiä erikoisominaisuuksia. Yhdessä hyödynnämme asiantuntemustamme rakentaaksemme huippuluokan jäänmurtajia, jotka täyttävät tehtävien suorittamisen ja luotettavuuden korkeimmat vaatimukset, sanoo Aker Arctic Technologyn toimitusjohtaja Mika Hovilainen.

Yhteenliittymän ratkaisu vahvistaisi vaaditussa aikataulussa Yhdysvaltain rannikkovartioston jäänmurtokapasiteettia ja -osaamista. Suomalais-, yhdysvaltalais- ja kanadalaisyritysten jäänmurtajakumppanuus on ICE Pactin konkreettinen ilmentymä, joka vahvistaa kaikkien kolmen maan sitoutumista arktisen alueen turvallisuuden ja laivanrakennusosaamisen kehittämiseen.

Lisätietoja:

Rauma Marine Constructios Oy

Mika Nieminen, toimitusjohtaja, mika.nieminen@rmcfinland.fi

Bollinger Shipyards on 80 vuoden ajan ollut johtava korkean suorituskyvyn sotilaspartio- ja pelastusaluksien, tutkimusaluksien, valtamerikelpoisten kaksoisrunkoisten proomujen, offshore-öljykenttien tukialusten, hinaajien, porauslauttojen, nostoveneiden, sisävesialusten työntöaluksien, proomujen ja muiden teräs- ja alumiinituotteiden suunnittelija ja rakentaja uusilla telakoillaan, jotka ovat osa Yhdysvaltojen teollisuusperustaa. Bollinger on Amerikanlahden alueen suurin alusten korjausyritys.

Rauma Marine Constructions (RMC, Rauman telakka) on johtava eurooppalainen laivanrakentaja, joka on erikoistunut jääkelpoisiin aluksiin ja merivoimien alustoihin. RMC sijaitsee maailmanluokan komponentti- ja teknologiatoimittajien verkostojen keskellä. RMC:llä on todistetusti valmius rakentaa kriittisen tärkeät alukset aikataulussa ja vaatimusten mukaisesti. Edistyksellisen suunnittelun, nykyaikaisten tilojen ja todistetun arktisen kokemuksen avulla RMC pystyy tukemaan täysin Yhdysvaltojen puolustus- ja turvallisuusohjelmia.

Seaspan Shipyards on Kanadan johtava laivasuunnittelu-, insinööri-, laivanrakennus- ja laivankorjausalan yritys. Modernilla laitteistolla ja noin 4 300 hengen omistautuneella henkilöstöllä Pohjois-Vancouverissa ja Victoriassa yritys on osoittanut olevansa luotettava ja strateginen kumppani monissa monimutkaisissa hankkeissa sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Seaspan Shipyards on yhdysvaltalaisen Washington Companies -yhtiön kanadalainen tytäryritys.

Aker Arctic Technology on maailman ainoa yritys, joka keskittyy jäänmurtajien ja jääkelpoisten alusten suunnitteluun ja testaukseen. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana eri telakoilla on rakennettu 59 jäänmurtajaa Aker Arcticin suunnitelmien pohjalta, ja yli 20 on parhaillaan rakenteilla tai suunnitteilla, suurin osa Pohjois-Amerikassa. Aker Arcticilla on oma jääkoekaukalo, joka tukee erittäin vaativiin olosuhteisiin tarkoitettujen monimutkaisten alusten suunnittelua. Jokainen aluksen malli ja ratkaisu testataan jääolosuhteissa ennen kuin alus edes koskettaa merta. Aker Arctic ja sen edeltäjät ovat suorittaneet yli 600 jäämallitestisarjaa ja yli 150 täysimittaista testiohjelmaa, joiden avulla on luotu vertaansa vailla oleva asiantuntemus ja todistetusti toimivat suunnitteluratkaisut. Näillä varmistetaan, että valmistetut mallit täyttävät asiakkaan vaatimukset.