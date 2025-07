Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon

Eurojackpotin tiistain arvonnan (kierros 31/2025) oikea rivi on 20, 21, 38, 43 ja 49. Tähtinumerot 6 ja 11.



Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt. Perjantaina Eurojackpotin potti kasvaa noin 18 miljoonaan euroon.



Suomesta löytyi tänään kolme kappaletta 4+2 -tuloksia, joilla voitti 5 376 euroa.



Tiistai-Jokerin voittorivi on 3 4 0 4 1 8 8. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Tiistain Millin voittorivi on 6, 13, 22, 27, 36 ja 37. Lisänumero 34. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Milano 27. Lomatonneja voitettiin kaksi kappaletta.