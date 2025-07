Gigantti Gaming näyttävällä kattauksella Assembly Summeriin - tarjolla tuhansien eurojen arvosta palkintoja, vuoden kovimmat pelitarjoukset ja oma after party

Gigantti Gaming -osasto Expo-alueella

Lähes 800 m² verran elämyksiä: alan parhaat laitteet, komponentit ja gaming merchandise -uutuudet, suositut merkit kuten TCL, Samsung ja AOC, sekä Red Bull Gaming Sphere -pelivaunu aivan osaston kyljessä.

Messukauppa tarjoaa vain tapahtumakävijöille saatavilla olevia, hurjia tuotetarjouksia torstaista lauantaihin. Gigantti Gaming -osasto on auki torstaista lauantaihin:

To 31.7. klo 12–22

Pe 1.8. klo 11–22

La 2.8. klo 11–22

Kisailua ja giveaway-tuotteita - yhteisarvo lähes 15 000 €

To 31.7. klo 18 | Ultimate Gaming Quiz by Gigantti -tietokisailu Expo-lavalla - yleisöstä valitulle osallistujalle mahdollisuus voittaa upea TCL-tuote

Pe 1.8. klo 19–21 & la 2.8. klo 13–15 | CS2 Wingman -pariturnaukset Red Bull Gaming Spheressä - palkintoina huippulaatuisia AOC-tuotteita (ilmoittautuminen tapahtumapäivänä Spheressä)

Pe 1.8. klo 17 & la 2.8. klo 16 | Supersuositut Gigantti Gaming Giveawayt Main Stagella - jaossa yhteensä yli 10 000 € arvosta yhteistyökumppaneiden ja GG:n omia tuotteita

Koko Gigantti Gamingin ohjelma Assembly Summerissa: gigantti.fi/assembly

GG After Party torstaista lauantaihin

Messupäivien jälkeen tunnelma jatkuu Triplan Draft-pubissa, aivan Messukeskuksen vieressä. Tarjolla ilmaispelipisteitä, kisailuja ja gaming-fiilistä pikkutunneille saakka.

Median ja pelialan ammattilaiset: tervetuloa osastolle

Oletko tapahtumassa vieraileva median edustaja, pelialan ammattilainen tai vaikuttaja? Tervetuloa vieraaksemme, tarjolla on mahdollisuuksia asiantuntijatapaamisiin ja sisällöntuotantoon messupisteen puitteissa. Ota yhteyttä Gigantin viestintäpäällikköön (ks. alla) sopiaksesi tarkemmista yksityiskohdista.

Assembly on Suomen suurin digitaalinen festivaali, joka on järjestetty jo yli 30 vuoden ajan. Tapahtuma kokoaa kahdesti vuodessa yhteen pelaamisen, esportsin, cosplayn ja digitaalisen kulttuurin harrastajat sekä ammattilaiset. Assembly Summeriin osallistuu vuosittain lähes 30 000 vierasta. Gigantti Gaming on ollut mukana vuodesta 2019.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sami Särkelä

Markkinointijohtaja (markkinointi, kumppanuudet)

sami.sarkela[a]gigantti.fi | +358 40 555 3744

Rita Pasanen

Viestintäpäällikkö (mediayhteydet)

rita.pasanen[a]gigantti.fi | +358 44 545 9919

Akseli Eklund

Projektipäällikkö (tapahtumatuotanto)

akseli.eklund[a]gigantti.fi | +358 40 826 0278