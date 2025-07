Kauppasota jarruttaa globaalia kasvua

Yhdysvaltojen hallinnon asettamat laajat tullit ovat aiheuttaneet epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla ja heikentäneet luottamusta kansainväliseen kauppajärjestelmään. Vaikka inflaatio on pysynyt toistaiseksi kurissa, tullien odotetaan nostavan hintoja erityisesti Yhdysvalloissa vuoden loppua kohden.

Kansainvälisen kaupan kasvu hidastuu merkittävästi vuonna 2025 jääden noin yhteen prosenttiin. Vuonna 2026 kaupan odotetaan elpyvän hieman, mutta kasvu jää edelleen vaatimattomaksi. Kehittyneet taloudet kasvavat vain 1,3 prosentin vuosivauhtia. Kehittyvillä markkinoilla kasvu on hieman nopeampaa, mutta jää historiallisesti matalalle tasolle.

Yhdysvaltojen talous kärsii erityisesti kauppasodan vaikutuksista. Tullit ovat nostaneet tuontihintoja, mikä on heikentänyt yritysten kannattavuutta ja kuluttajien ostovoimaa. Tämä on johtanut investointien ja kulutuksen vähenemiseen. Lisäksi julkinen talous on joutunut paineeseen, kun velkaantuminen on kasvanut, ja korkomenot ovat nousseet.

Euroalueen kasvun ennustetaan olevan 1,1 % vuonna 2025 ja 0,8 % vuonna 2026, mikä on suurin piirtein sama kuin kasvuvauhti vuonna 2024. Kasvu on maltillista mutta vakaata. Inflaatio on laskussa ja EKP:n rahapolitiikka tukee taloutta. Kauppasodan vaikutukset näkyvät erityisesti viennin ja investointien heikentymisenä. Työmarkkinat ovat edelleen haastavat, ja palkkakehitys on hidastumassa.

Kehittyvillä markkinoilla näkymät vaihtelevat. Kiina ja Meksiko ovat erityisen alttiita Yhdysvaltojen kauppapolitiikalle, kun taas Intia jatkaa vahvaa kasvua. Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Turkissa rakenteelliset alijäämät, nousevat velanhoitokustannukset ja poliittiset haasteet vähentävät finanssipoliittista liikkumavaraa. Venäjän talous on hidastumassa korkean inflaation ja sodan aiheuttamien kustannusten vuoksi.

Atradiuksen ennusteet korostavat, että yritysten ja päättäjien on varauduttava jatkuvaan epävarmuuteen ja sopeutettava strategiansa muuttuvaan globaaliin ympäristöön.

"Talousnäkymät ovat nyt poikkeuksellisen herkkiä poliittisille päätöksille ja kansainvälisille jännitteille. Yritysten on nyt tärkeämpää kuin koskaan seurata kehitystä tarkasti ja varautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Vaikka epävarmuus on lisääntynyt, näemme myös mahdollisuuksia niille, jotka pystyvät sopeutumaan ja toimimaan ennakoivasti”, kommentoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.

