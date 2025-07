Päivässä loppuunmyyty Dubai-suklaa tekee paluun Lidleihin

Keväällä Dubai-suklaa villitsi somen ja Lidlin omaa versiota viraalista suklaalevystä odotettiin kuumeisesti. Suklaata otettiin myyntiin tavallista erätuotemäärää suurempi määrä, mutta silti ne hävisivät hyllyistä alta aikayksikön.

– Dubai-suklaan kohdalla voidaan puhua jo poikkeuksellisesta ilmiöstä. Ensimmäinen erä Dubai-suklaata vietiin käsistä ja seuraavana päivänä myymälöissämme oli jäljellä enää satunnaisia yksittäisiä levyjä. Vaikka tiesimme, että tuote on odotettu, niin valtava suosio pääsi kuitenkin myös yllättämään. Päätimme jo silloin, että tätä täytyy saada meille uudelleen myyntiin ja nyt se päivä koittaa, kertoo kampanjapäällikkö Sini Tanskanen.

Torstaina myymälöihin tuleva suklaasatsi on samaa kokoluokkaa ja on myynnissä kaikissa Lidleissä kautta maan. Lidlin oman J. D. Gross -tuotemerkin Dubai-suklaalevy maksaa 4,99 euroa. Suklaassa on vähintään 30 prosenttia kaakaota, 12 prosenttia pistaasia ja 5 prosenttia kataifitakinaa. Kataifi on ohutta taikinanauhaa, jota käytetään paljon Lähi-Idässä. Tuotteesta 45 prosenttia on pistaasikreemiä. Levy painaa 122 grammaa.

Erilaiset Dubai-suklaan innoittamat tuotteet ovat kiinnostaneet asiakkaita ja Lidlissäkin on myyty muun muassa Dubai-suklaatyylistä jäätelöä ja muffinsseja hyvällä menestyksellä. Pistaasi onkin ollut tämän vuoden hittimaku ja esimerkiksi Lidlin paistopisteellä myyty kausituotteeksi suunniteltu pistaasitäytemunkki on ollut niin suosittu, että se otettiin osaksi vakiovalikoimaa.

– Eikä tässä vielä kaikki. Pistaasin ja Dubai-suklaan rakastajien iloksi hyllyillemme ilmestyy vielä aivan uusi Dubai-suklaatyylinen tuote. Uskon, että asiakkaamme tulevat ihastumaan siihen kovin, mutta siitä lisää tuonnempana, Tanskanen vinkkaa.

