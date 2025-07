Mikkelin Musiikkijuhlat alkaa lauantaina 2.8. teemalla LEGENDAT

Suomen kansallismaisemat, Kalevala-eepos ja näistä vaikutteita saanut J.R.R.Tolkienin Taru sormusten herrasta -saaga heräävät henkiin Jean Sibeliuksen Kullervo-sinfoniassa, Uuno Klamin Kalevala-sarjassa ja Lord of the Rings -elokuvamusiikin konsertissa. Ohjelmassa kuullaan myös rakastettu klassikko Prokofjevin Romeo & Julia, Stravinskyn Tulilintu, J.S. Bachin pianokokoelma das Wohltemperierte Klavier sekä päätöskonsertissa ikoninen Mozartin Requiem.

Mikkelin Musiikkijuhlien vierailevana residenssiorkesterina jatkaa yksi maailman johtavista sinfoniaorkestereista, Santtu-Matias Rouvalin johtama Philharmonia Orchestra Lontoosta. Festivaalilla esiintyvät myös suomalaiset Ylioppilaskunnan laulajat, Dominante-kuoro, Jyväskylä Sinfonia ja nuorten Sinfoniaorkesteri Vivo. Orkesterit ja ensimmäiset taiteilijat saapuvat Mikkeliin tämän viikon aikana, joten katukuva on jo loppuviikolla täynnä kotimaisia ja ulkomaisia tähtiä.

Festivaalin taiteilijoihin lukeutuvat mm. huippukapellimestari Santtu-Matias Rouvali, elokuvamusiikin mestarikapellimestari Anthony Gabriele, suomalais-kuubalainen pianisti Anton Mejias, Suomen kysytyimpiin oopperalaulajiin lukeutuvat Ville ja Johanna Rusanen, sellisti Senja Rummukainen, nouseva viulistilupaus Aino Yamaguchi, sopraano Angelika Klas, elävä legenda Seppo Hovi, klarinetisti Antti Sarpila, kontrabasisti Hannu Rantanen sekä Mikkelin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, kapellimestari Erkki Lasonpalo.

Festivaalin lipunmyynti on sujunut aiempia vuosia vilkkaammin ja lippuja on myyty tähän mennessä noin 3400. Konserteista ainoastaan 8.8. Näyttelykuvia on loppuunmyyty, mutta esimerkiksi 7.8. esitettävä Kullervo myy kovaa vauhtia. Kullervo onkin kesän ainoa tilaisuus nähdä Suomessa Santtu-Matias Rouvali johtamassa Philharmonia Orchestraa.

Festivaalin aikana Mikkeli täyttyy konserttikävijöistä sekä oheisohjelmasta. On The Move -oheistapahtumia järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja matkailuyrittäjien kanssa ja lisäksi mm. Lord of the Rings -konsertit 9.8. tuovat katukuvaan roolihahmoihin pukeutuneet konserttivieraat sekä lukuisan määrän erilaisia teemaan sopivia oheistapahtumia. Kaupungista löytyy päivän ajan mm. Hobitti-pubi, josta saa Konnun tyylin mukaan valmistettua lounasta ja illallista.

“Vuoden 2025 festivaali on temaattisesti yhtenäinen kokonaisuus, jossa on monta innostavaa ohjelmaa. Arvomme kansainvälisistä huippunimistä, lähialueen taitavista muusikoista ja nuorten orkesteritoiminnan tukemisesta toteutuvat tänäkin vuonna.” , toteaa festivaalin taiteellinen johtaja Erkki Lasonpalo.