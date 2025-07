Rahoitus & kasvu -katsaus: Omistajanvaihdoksissa huolestuttava epäsuhta – Myyntiä harkitsevia yrityksiä liki kolminkertaisesti verrattuna mahdollisiin ostajayrityksiin

Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä Pk-yritysbarometrissa kysytään vuosittain vastaajayritysten myynti- ja ostohalukkuutta sekä yrityskauppoihin liittyvää rahoitustarvetta. Seuraavien 5 vuoden aikana yrityksiä halutaan myydä ja ostaa eniten yritysmääriltään suurissa maakunnissa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

− Sellaista kohtaanto-ongelmaa ei ole, että ostajat ja myyjät olisivat täysin eri toimialoilla tai alueilla. Suurempi haaste näyttääkin olevan määrällinen epäsuhta, että ylipäätään myyntiä suunnittelevia yrityksiä on huomattavasti enemmän kuin ostoa harkitsevia yrityksiä. Myyntihalukkuus liittyy useammin tiettyyn ajankohtaan, kuten yrittäjän eläköitymiseen, jolloin suunniteltu myyntiajankohta voi olla tiedossa jo varhaisessa vaiheessa. Yritysostot puolestaan tehdään tyypillisesti lyhyemmän aikavälin suunnitelmien pohjalta ja ne voivat perustua esimerkiksi nopeisiinkin muutoksiin markkinatilanteessa tai kasvutarpeessa, sanoo Pk-barometrien omistajanvaihdostietoja tutkinut Finnveran ekonomisti Anni Koskinen Rahoitus & kasvu -kesäkatsauksessa.

Yrityskauppojen toteutukseen on useita polkuja, ja mahdollisia ostajia ovat myös yrittäjiksi ryhtyvät yksityishenkilöt. Yksi voimakkaasti kasvuhakuinen yritys voi ostaa useamman yrityksen tai jotkut yritykset voivat olla halukkaita ostamaan osan toisen yrityksenliiketoiminnasta.

− Siitä huolimatta erot myynti- ja ostohalukkaiden yritysten välillä ovat isoja, enkä usko, että kaikille yrityksille löytyy jatkajaa, Koskinen sanoo.

Toisaalta, vaikka yritys olisi myyntihalukas, ei se välttämättä aina ole myyntikelpoinen. Koskisen mukaan myyntikelpoisuuteen vaikuttavat muun muassa toimialan näkymät, yrityksen kannattavuus, kasvupotentiaali tai velkaisuus.

− Usein myös yrittäjän oma panos, osaaminen ja henkilökohtaiset suhteet ovat avainasemassa. Hyvin yrittäjäkeskeistä inhimillistä pääomaa voi olla vaikea siirtää eteenpäin. Myyntikelpoisuuteen voi vaikuttaa myös rakenteellinen muutos: potentiaaliset ostajayritykset yksinkertaisesti tekevät eri asioita kuin vanhat myytävänä olevat yritykset.

Kaupan alalla, rakennusalalla ja erikoisaloilla eniten myytäviä yrityksiä suhteessa ostajiin

Toimialoista määrällinen epäsuhta mahdollisten myyjä- ja ostajayritysten välillä on suurin muun muassa vähittäis- ja tukkukaupassa, liike-elämän palveluihin kuuluvilla aloilla sekä rakennusalalla.

− Nämä ovat aloja, joilla myyntihalukkaita yrittäjiä on enemmän kuin ostajia. Mukana on volyymialojen ohella erikoistuneita aloja, kuten maaliikenne ja putkijohtokuljetus, lakiasiainpalvelut, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus sekä arkkitehti- ja insinööripalvelut. Se, että listalla on sekä rakentamisen että siihen liittyvän suunnittelun yrityksiä, heijastaa erityisesti rakennusalan viime vuosien haasteita, Koskinen sanoo.

Omistajanvaihdosten rahoitus mahdollisesti kääntymässä kasvuun

Yritysostoa harkitsevista noin kolme neljästä kertoo tuoreimmassa Pk-barometrissa tarvitsevansa kauppaan ulkopuolista rahoitusta. Finnveran rahoitus yritysten omistajanvaihdoksiin on laskenut koronapandemian ja geopolitiikan tuoman epävarmuuden takia vuosien 2021–2024 aikana. Alkuvuoden 2025 luvut tuovat kuitenkin toivoa siitä, että kehitys on kääntymässä nousuun. Kun Finnvera oli tammi−kesäkuussa 2024 rahoittamassa 328 yrityksen omistusjärjestelyä 53 miljoonalla eurolla, nyt kasvua on sekä rahoitettujen omistajanvaihdosten kappalemäärässä että euroissa.

− Oletus on, että yrityskauppojen määrän pohjakosketus on takana ja että yrityskaupat kääntyvät tänä vuonna nousuun. Keskusteluja omistajanvaihdoksista on virinnyt. Toivomme, että yritykset ja yrittäjät lähtisivät rohkeasti hakemaan jatkuvuutta ja uutta kasvua, me autamme kyllä rahoituksen järjestymisessä. Maakunnista Uusimaa on selkeä nousija erittäin hiljaisen vuoden 2024 jälkeen, sanoo Finnveran omistajanvaihdosten rahoitukseen erikoistunut aluepäällikkö Anna-Mari Palo.

Omistajanvaihdoksilla on tärkeä rooli alueiden palvelurakenteessa, yrityskannan elinvoimaisuudessa ja yritysten kääntymisessä kasvu-uralle.

− Kysymys kuuluu, löytyykö kaikille yrityksille jatkaja. Merkillepantavaa on sekin, että yrityskanta on ollut tasaisessa kasvussa. Uusia yrityksiä syntyy tai aktivoituu uudelleen vanhojen yritysten tilalle. Moni näkee vaihtoehtona uuden yrityksen perustamisen, vaikka ostamalla tie yrittäjyyteen voi olla suorempi ja tuoda mukanaan valmiin asiakaskunnan, Palo sanoo.

Lisätietoja:

Anni Koskinen, kesäekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2921

Anna-Mari Palo, aluepäällikkö, Finnvera, puh. 029 460 2637

Liite: Rahoitus & kasvu -kesäkatsaus 2025: Moni yritys on tulossa myyntiin – löytyykö kaikille jatkaja? (PDF)

Pk-yritysbarometri kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Sen julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Helmikuussa 2025 julkistettuun viimeisimpään Pk-yritysbarometrin kyselyyn vastasi noin 4 550 yritystä.