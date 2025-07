KUTSU: Tule tapaamaan Gummeruksen dekkaristeja lauantaina 6.9. klo 13

Kylmäävä tositarina seksikultin sisäpiiristä ja yhä toimivan tantrakoulun pimeistä puolista 3.7.2025 11:33:29 EEST | Tiedote

Beatrice Karinsdotterin omakohtainen esikoisteos Eksyneiden sielujen lahko (Gummerus) pureutuu syvällisesti siihen, miten tavallinen ruotsalaisnainen päätyi tantralahkon sisäpiiriin – ja kuinka lopulta irtautui siitä. Trillerin lailla otteessaan pitävä teos kuvaa taitavasti manipuloinnin ja henkisen väkivallan psykologisia mekanismeja, ja käsittelee laajemmin traumoja, niistä toipumista, ja nyky-yhteiskunnan pari- ja seksisuhdenormeja. Kirjassa käsiteltävä The New Tantra -liike jatkaa edelleen toimintaansa maailmanlaajuisesti. Ruotsissa äänikirjahitiksi nousseen teoksen käännösoikeudet on myyty Tanskaan.