Kuusen-suopursunruosteen itiöpöly näkyy vesistöissämme nyt ruskeina, jopa laajoina lauttoina – ilmiö on luonnollinen ja vaaraton (Pohjalaismaakunnat)

Lautat voivat ensisilmäyksellä näyttää huolestuttavalta muistuttaen turvepäästöä tai jopa öljy- tai kemikaalivuotoa. Itiöpöly on kuitenkin vaaratonta eikä se vaikuta veden käyttökelpoisuuteen esim. uimavetenä. Herkkäihoisten kannattaa kuitenkin peseytyä uinnin jälkeen. Pöly häviää vesistöistä aikanaan.

Kuusen-suopursunruoste on yleinen sieni kosteilla ja soistuneilla alueilla. Se elää vuoroin suopursussa ja vuoroin kuusessa. Se aiheuttaa kuusessa kellastumista. Kesällä itiöt irtoavat kuusesta ja levittäytyvät laajalle erityisesti silloin, kun sää on lämmin, kuiva ja tuulinen. Sieni on vaaraton myös kuuselle, mutta saattaa laajoina esiintyminä hidastaa kuusen kasvua.