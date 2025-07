Pienten lasten RS-virusinfektioiden ehkäisy jatkuu Pirkanmaalla

RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on maailmanlaajuisesti yleisin pienten lasten sairaalahoitoon johtava hengitystieinfektioiden aiheuttaja. Noin kaksi prosenttia kaikista syntyvistä lapsista joutuu RS-viruksen vuoksi sairaalahoitoon ensimmäisen ikävuotensa aikana. Vakavan RSV-taudin ja siitä johtuvan sairaalahoidon riski on suurimmillaan alle kolmen kuukauden ikäisillä vauvoilla, joista noin 15 prosenttia joutuu sairaalahoitonsa aikana tehohoitoon.

RSV-infektion ehkäisemiseksi on viime vuosina kehitetty pitkävaikutteinen vasta-aine nirsevimabi. Se voidaan antaa jo vastasyntyneelle, ja se tarjoaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko talven epidemiakaudeksi. Valmiste on hyvin turvallinen, eikä se vaadi tehosteannoksia. Se on ollut käytössä vuodesta 2023 alkaen useissa maissa, joissa se on estänyt 80–90 prosenttia RSV:n aiheuttamasta sairaalahoidosta. Suomessa nirsevimabin käyttö aloitettiin vuonna 2024.

Tällä kaudella nirsevimabia tarjotaan Suomessa kaikille talvikauden 2025–2026 RSV-epidemian aikana syntyville lapsille sekä niille, jotka ovat epidemian alkaessa alle kolmen kuukauden ikäisiä. Lisäksi nirsevimabia tarjotaan vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille lapsille, joille talvikauden 2025–2026 RSV-kausi on ensimmäinen.

Missä nirsevimabi annetaan Pirkanmaalla?

Nirsevimabia on saatavilla 1.8.2025 alkaen.

Vastasyntyneet saavat nirsevimabin sairaalassa syntymän jälkeen.

Riskiryhmään kuuluvat alle 1-vuotiaat voivat saada vasta-aineen halutessaan Taysissa. Heidän vanhemmilleen lähetetään e-kirje toimintaohjeineen.

Jos äiti on saanut RSV-rokotteen raskauden aikana, vauva ei tarvitse nirsevimabia – tämä arvioidaan yksilöllisesti.

Nirsevimabi annetaan yhtenä pistoksena lihakseen. Vaikutus kestää koko RSV-kauden.

Lisätietoa: pirha.fi/rsv