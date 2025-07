Muistutus tee-se-itse-rakentajille: Maantien suoja-alueelle rakennettaessa tarvitaan edelleen lupa ELY-keskukselta

Mikä on tien suoja-alue

Tien suoja-alue on tiealueen ulkopuolella oleva vyöhyke, jonka maanomistaja omistaa. Suoja-alueelle ei ole lupaa pystyttää rakennelmaa tai rakennusta ilman tienpitäjän suostumusta. Suoja-alueen leveys vaihtelee tien hallinnollisen luokan mukaan. Valta- ja kantateillä suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti 30 metrin, moottori- ja moottoriliikenneteillä 50 metrin ja seutu- ja yhdysteillä 20 metrin etäisyydelle. Suoja-alue mitataan maantien ajoradan keskilinjasta. Jos ajoratoja on useampia, tällöin suoja-alue mitataan sitä lähimpänä olevan ajoradan keskilinjasta. Maantien välittömään läheisyyteen rakentamista on rajoitettu esimerkiksi liikenneturvallisuussyistä. Suoja-alueelle ei tästä syystä saa rakentaa mitään rakennusta tai rakennelmaa ilman poikkeamislupaa. Kielto koskee kevyitäkin rakennelmia, esimerkiksi vajoja ja aitoja.

Rakentamislaki uudistui – pienten rakennusten lupakäytännöt helpottuivat

Vuoden 2025 alussa voimaan tullut uusi rakentamislaki toi merkittäviä helpotuksia pienrakentamiseen. Uudistuksen myötä alle 30 neliömetrin suuruiset rakennukset – kuten varastot, pihasaunat ja pienet autotallit – eivät enää tarvitse rakennuslupaa, kunhan ne eivät ole asuinrakennuksia ja noudattavat kaavaa sekä rakennusjärjestystä. Samoin alle 50 m² katokset voidaan rakentaa ilman lupaa.

Tämä muutos on tervetullut helpotus monille rakentajille: byrokratia kevenee, kustannukset pienenevät ja rakentaminen nopeutuu. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka lupaprosessi kevenee, vastuu hyvästä ja kestävästä rakentamisesta säilyy. Rakentajan tulee edelleen huolehtia siitä, että rakennus sopii ympäristöönsä ja täyttää kaikki muut vaatimukset, kuten etäisyydet tontin rajoihin, tiealueisiin ja naapureihin.

Maantien suoja-alueelle rakentamiseen tarvitaan edelleen lupa

Vaikka pienrakentaminen on nyt monin paikoin helpompaa, maantien suoja-alue on edelleen erityisaluetta, jossa lupakynnys säilyy. ELY-keskus voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan suoja-alueelle rakentamiseen, jos rakentamisesta ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. Näissä tapauksissa tulee kuulla ensin alueellista ELY-keskusta, vaikka rakentamiselle ei tarvittaisi lupaa kunnasta. Kuulemisen jälkeen tulee hakea poikkeamislupaa maantien suoja-alueelle rakentamiseen. Luvan hakeminen edellyttää muun muassa naapurin kuulemista ja asemapiirrosta, josta käy ilmi rakennuksen sijainti suhteessa maantiehen.

Esimerkki: Varaston rakentaminen omalle tontille maantien viereen

Kuvitellaan, että haluat rakentaa 25 m² varastorakennuksen omakotitalosi tontille, joka sijaitsee maantien varrella. Uuden lain mukaan:

Koska varastorakennus on alle 30 m², et tarvitse siihen rakennuslupaa.

Rakennus ei saa olla asuinkäyttöön tarkoitettu – varastorakennus täyttää tämän ehdon.

Rakennuksen tulee sijaita kaavan mukaisella alueella ja täyttää rakennusjärjestyksen vaatimukset, kuten etäisyydet tontin rajoihin ja tiealueisiin.

Koska tontti rajoittuu maantiehen, on tärkeää varmistaa, että rakennus ei sijoitu liian lähelle tietä – esimerkiksi ELY-keskuksen tai kunnan ohjeiden mukainen suojaetäisyys on säilytettävä.

Tässä tapauksessa voit siis rakentaa varaston ilman rakennuslupaa, kunhan noudatat muita rakentamista koskevia sääntöjä. Luvan puuttuminen ei tarkoita sääntöjen puuttumista – vaan sitä, että rakentajan oma vastuu korostuu.

Jos suunnittelet rakentamista maantien läheisyyteen, tarkista etäisyys tiestä ja ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen. Näin varmistat, että kesäprojektisi etenee sujuvasti – ja lain mukaisesti.