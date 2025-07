Lapissa paikoin runsaasti sinilevää

Kyttyrälohen pyyntihankkeet käynnissä Tenojoella Norjan ja Suomen viranomaisten seurannassa 21.7.2025 15:37:54 EEST | Tiedote

Norjan Tenojoen Seidaan asentama kyttyrälohipyydys on saatu toimimaan paremmin kuin edellisellä kerralla vuonna 2023. Sen avulla oli sunnuntaihin 20.7. mennessä pyydetty jo noin 16 100 kyttyrälohta, joka on vieraslaji, ja padolta oli vapautettu yläpuolelle jokeen noin 1000 Atlantin lohta maanantaihin 21.7. mennessä. Lisäksi kyttyrä- ja Atlantin lohia on päässyt nousemaan pyydyksen esteaidan ohi. Norjan ja Suomen viranomaiset seuraavat pyydyksen toimintaa ja norjalaiset tekevät tarvittaessa sen toimintaan muutoksia.