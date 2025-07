Voimakkaita ukkosia lähipäivinä – ennätyksellinen helleputki jatkuu

Ilmatieteen laitoksen 30. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan heinäkuu päättyy Suomessa helteisenä ja epävakaisena. Torstaina kuumaa ja kosteaa ilmaa virtaa Suomeen idästä. Päivä alkaa suuressa osassa maata varsin selkeänä ja lämpötila kohoaa nopeasti hellelukemiin; puolilta päivin ollaan jo lähellä 30 astetta.

Sade- ja ukkoskuuroja on odotettavissa yleisemmin iltapäivällä, kun Venäjältä saapuu epävakaisen ilman alue maan keskiosiin. Ukkoskuurot voivat olla paikoin rankkoja ja salamointi voi olla runsasta. Kuurot ovat suhteellisen hidasliikkeisiä ja ne voivat jonoutua, joten niihin liittyy ukkospuuskariskin lisäksi myös rankkasateiden riski. Paikoin voi esiintyä myös suuria rakeita.

Suurimmat epävarmuudet torstain ukkostilanteessa liittyvät epävakaisen alueen saapumisaikatauluun ja voimakkaimpien ukkosten kehittymiseen.

"Epävakaisen alueen odotetaan saapuvan Pohjois-Karjalan eteläosiin noin puoliltapäivin, liikkuvan iltapäivän aikana maan keskiosien yli itään ja saapuvan Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan illaksi. Erityisesti näillä alueilla ukkoset voivat järjestäytyä voimakkaiksi iltapäivän ja illan aikana", sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.

Muillakin alueilla, mukaan lukien Etelä-Suomessa, ukkospilvillä on käytettävissä runsaasti energiaa, mikä voi johtaa paikallisiin tuulivahinkoihin ja rankkasateisiin.

Ukkosia on tiedossa myös perjantaina, kun rintamavyöhyke saapuu Suomeen etelästä aamun aikana. Salamointia ja paikoin rankkaa sadetta on odotettavissa perjantaina etenkin maan eteläosaan. Rintaman ajoitukseen sekä ukkospuuskien riskiin liittyy vielä merkittävää epävarmuutta.

Viikonloppuna sää hieman viilenee, jatkokin on epävakainen

Tänään 30 asteen lämpötila ylittyi jo aamupäivällä Parikkalassa, jossa mitattiin aamukymmenen ja -yhdentoista välillä 30,1 astetta. Torstaina mitataan todennäköisesti usealla säähavaintoasemalla Suomessa yli 30 astetta, mikä olisi kahdeskymmenes yli 30 celsiusasteen ylitys peräkkäisinä päivinä, ja jälleen uusi ennätys. Aiempi ennätys oli kolmetoista päivää kesältä 1972. Vertailukelpoiset helletilastot alkavat vuodesta 1961.

Viikonlopun aikana ilman ennustetaan viilenevän hieman, kun kaikista kuumimman ilmamassan ennustetaan väistyvän Suomesta. Näin ollen on mahdollista, että 30 asteen ylitysten putki katkeaa viimeistään viikonloppuna. Myös yölämpötilojen ennustetaan laskevan, mutta vesistöjen läheisyydessä lasku on etenkin alkuun maltillista. Vuorokauden ylimmän minimilämpötilan ennätys on heinäkuulta 2021, jolloin Lappeenrannan Hiekkapakan havaintoasemalla lämpötila ei laskenut alle 24,2 asteen koko vuorokauden aikana.

Myös ensi viikko alkaa ennusteen mukaan epävakaisena, ja lämpimät ilmamassat ovat yhä Suomen yllä etenkin viikon alkupuoliskolla.

"Rankkasateiden ja voimakkaiden ukkosten riski on todennäköisesti myös ensi viikolla ajoittain koholla. Säätilan ennustaminen ensi viikon lopulle on kuitenkin suuressa mittakaavassakin hyvin haasteellista, sillä säämallit ovat keskenään tilanteesta varsin eri mieltä", sanoo päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ECMWF:n viikkoennusteiden mukaan 11. elokuuta alkava viikko ja sitä seuraava viikkokin olisivat lämpötiloiltaan keskimääräistä lämpimämpiä, joten äkillistä käännöstä kovin viileään säätyyppiin ei ole näkyvissä.