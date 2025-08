Traileri julki! Kyllä isä osaa Lapissa tuo naurua koko perheelle – elokuva julki lokakuussa

Jenni Vartiaisesta The Voice of Finlandin uusi tähtivalmentaja: ”Edessä on ihana seikkailu” 19.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

The Voice of Finland saa uuden tähtivalmentajan tammikuussa käynnistyvälle 15. tuotantokaudelle. Punaiselle tuolille istahtaa yksi maamme menestyneimmistä artisteista, Jenni Vartiainen. Muina valmentajina jatkavat viime kaudelta tutut SANNI, Elastinen ja Arttu Wiskari. The Voice of Finlandin tuottaa ITV Studios Finland Oy.