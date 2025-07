​​Hämeenmaan myynti vahvassa kasvussa​

Osuuskaupan tammi-kesäkuun myynnissä oli edellisvuoden vastaajaan ajankohtaan verrattuna kasvua 3,7 %. Yhteensä myynti oli 751 miljoonaa euroa (1–6/2024: 724 M€). Hämeenmaan tulos heikkeni hieman vuoden takaisesta ja oli kesäkuun lopussa 14,6 miljoonaa euroa (1–6/2024: 16,4 M€).

– Kokonaisuutena Hämeenmaan myynti kehittyi alkuvuoden aikana hyvin. Market- ja tavaratalokaupassamme myynti kasvoi kolmisen prosenttia ja autokaupassa jopa noin 20 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa myynti laski noin 16 prosenttia johtuen esimerkiksi toimipaikkojen kiinnioloista remonttien aikana. Liikennekaupan vajaan neljän prosentin myynninlaskun taustalla on polttonesteiden hintojen lasku. Tuloksellisesti olemme hieman viime vuotta perässä. Syynä tähän on muun muassa alkuvuoteen ajoittuneet isot investointimme, kuten Prisma Orimattilan avaus ja Hämeenlinnan Vaakunan täydellinen uudistus, Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto kertoo.

Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa 177 491 asiakasomistajaa. Noin 87 % alueen kotitalouksista on asiakasomistajatalouksia. Asiakasomistajille maksettiin tammi-kesäkuussa Bonusta noin 19 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana ajanjaksona Bonusta maksettiin 18,3 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Hämeenmaan edustajiston vaalit järjestettiin keväällä. Neljän vuoden välein pidettävissä vaaleissa annettiin yhteensä 29 918 ääntä. Äänistä 32,8 % annettiin sähköisesti. Edustajistoon valittiin 45 jäsentä, joista 19 oli uusia jäseniä.

Hämeenmaahan oli kesäkuun lopussa työsuhteessa 3 866 henkilöä. Kesätyöntekijöitä palkattiin tänä vuonna noin 1 300.

Kevät toi Foodora-yhteistyön ja kuljetusrobotit

Hämeenmaa aloitti keväällä Foodora-yhteistyön. Osuuskaupan myymälöistä Foodora-tilauksia toimittavat Lahdessa Sale Metsäpelto, Sale Okeroinen ja Sale Liipola, Riihimäellä Sale Riihimäki keskusta ja Sale Karavaani, Hämeenlinnassa Sale Poltinaho sekä Forssassa Sale Forssa. Foodora-tilauksia on viikossa noin 400–500.

Robokuljetukset käynnistyivät toukokuussa viidessä Hämeenmaan S-marketissa: Lahdessa S-market Ankkurissa, Heinolassa S-market Heinoskassa, Hämeenlinnassa S-market Jukolassa, Riihimäellä S-market Hirsimäessä ja Forssassa S-market Forssassa. Kuljetusten suosiossa on ollut vaihtelevuutta myymälöittäin. S-market Jukola Hämeenlinnassa on tavoittanut selvästi parhaiten asiakkaita. Myymälät kuitenkin sijaitsevat omanlaisillaan alueilla, mikä voi osaltaan vaikuttaa tilausmääriin.

Orimattila sai oman Prisman

Hämeenmaa on tehnyt alkuvuoden aikana investointeja 32,4 miljoonalla eurolla. Vuoden 2024 tammi-kesäkuussa investointeja tehtiin 29,6 miljoonalla eurolla.

Päijät-Hämeessä osuuskaupan alkuvuoden isoin tapahtuma oli uuden Prisma Orimattilan avaus. Vanhasta S-marketista Prismaksi laajennettu myymälä tarjoaa entistä kattavamman ja monipuolisemman päivittäistavaravalikoiman, täysin uuden käyttötavaravalikoiman ja laajat verkkokaupan palvelut. Lisäksi asiakkaita palvelee myymälän yhteydessä sähköautojen latausasema. Investointi oli suuruudeltaan 13,5 miljoonaa euroa, ja hanke työllisti alueellisesti yhteensä noin 250 osaajaa.

Sokos Lahden ravintolamaailma koki keväällä täydellisen uudistuksen ja sai myös uuden nimen. Nykyinen Alex & Ines ja Hesburger -ravintolamaailma tarjoaa pizzoja ja lounasta, suolaisia ja makeita kahvilaherkkuja sekä Hesburgerin tuotteita.

Sale Hämeenkosken keväinen uudistus laajensi myymälän valikoimaa ja toi mukanaan asiakkaiden toivoman pikakassan. Miljöön osalta myymälä sai lisää selkeyttä ja raikkautta.

Kanta-Hämeessä ABC Forssan sähköautojen latausasemaa laajennettiin merkittävästi alkuvuodesta. Latauspisteitä on nyt yhteensä 28, joista 23 on suurteholatauspisteitä. Jättiaseman kokonaisteho on 2200 kW.

Marketkaupassa Prisma Riihimäen kassa-alue, neuvonta, kukkaosasto ja myymälän sisääntulot uudistuivat keväällä. Myös S-market Oitti juhlisti uudistetun myymälänsä avajaisia: Uudistuksessa myymälä sai muun muassa avaramman sisääntulon ja tuotteille selkeämmän järjestyksen. Lisäksi kaikki kylmäkalusteet uusittiin.

Elokuussa kaksi isoa avausta

Elokuu tuo mukanaan peräti kaksi isoa avausta, kun suljettuina olleet Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna ja S-market Sokos Lahti avataan uudistettuina.

Viime vuoden lopulla suljettu Vaakuna Hämeenlinna avautuu uudessa loistossaan huomenna perjantaina 1. elokuuta. Hotellin talotekniikka, sen kaikki 123 huonetta, kahdeksan kokoustilaa, vastaanotto, ravintola ja muut tilat on uudistettu täysin. Kaikissa huoneissa on nyt asiakkaiden toivoma ilmastointi ja jäähdytys. Tarkkaan mietitty yhtenäinen kokonaisuus yhdistää alueen ja Vaakunan tarinan. Hotellin vierailla on käytössään sähköautojen latausasema. Uudistus maksoi yhteensä noin 15 miljoonaa euroa.

– Vaakuna uudistui täysin kahdeksan kuukauden remontin aikana. Käytännössä hotellista uudistettiin ulkoseinien sisäpuolelta kaikki, sanoo Vormisto.

Muita Kanta-Hämeen alueen juuri nyt ajankohtaisia ja tulevia investointeja ovat ABC Riihimäen tänään torstaina 31. heinäkuuta avattu latauksen jättiasema, lokakuussa avattava ABC CarWash Turenki ja Nelipyörä Hyvinkää uusi korikorjaamo.

Myös S-market Sokos Lahti avataan täysin uudistuneena keskiviikkona 6. elokuuta. Kesä-heinäkuun ajan suljettuna olleen myymälän pohjaratkaisu on uusi, samoin sisäänkäynti myymälään. Uusittu valaistus ja matalat kalusteet ovat antaneet myymälälle raikkaan uuden ilmeen. Ruokatorin valikoima on entistä monipuolisempi ja herkullisempi.

– Ravintolamaailma Alex & Ines ja Hesburger avautui uudistuneena ja entistä viihtyisämpänä jo keväällä, ja tavaratalon katutasoon valmistui keväällä verkkokauppojen noutopiste. Ensi viikolla avattava S-market edustaa uudentyyppistä keskustan herkkumarkettia ja tuo jatkossa herkullisuutta entistä vahvemmin esille. Hintataso säilyy edelleen yhtä edullisena kuin muissakin Hämeenmaan S-marketeissa, kertoo Olli Vormisto.

Päijät-Hämeen alueen loppuvuoden investointeja ovat S-market Järvelän ja Sale Artjärven uudistukset. Prisma Heinolan rakentaminen sen sijaan lykkääntyy edelleen, sillä hallinto-oikeuden kesäkuisesta päätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uuden Prisman rakentaminen voinee käynnistyä aikaisintaan alkuvuodesta 2026.

Autokaupassakin on tehty isoja investointeja tänä vuonna: Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistaman Nelipyörän toiminta laajeni alkuvuodesta Etelä-Karjalaan. Kasvu jatkuu edelleen, sillä Nelipyörä ostaa myös Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan eli Eepeen autokaupan liiketoiminnan. Liiketoimintakaupan on määrä toteutua 1. syyskuuta, minkä myötä Eepee Autotalon Seinäjoella sijaitsevat automyynti, huolto, katsastus, rengashotelli ja varaosakauppa tulevat osaksi Nelipyörää.

Toyotan myynti päättyi Nelipyörässä maaliskuun lopussa, mutta valtuutettu Toyota-merkkihuolto on jatkanut tutulla paikalla Nelipyörän Lahden, Kotkan, Hyvinkään ja Hämeenlinnan liikkeissä. Huhtikuun alussa Škodan merkkiedustus laajeni kaikkiin Nelipyörän liikkeisiin, kun Nelipyörä aloitti täyden palvelun Škoda-jälleenmyyjänä Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa.