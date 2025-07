Logomosta uusi koti Turun messutapahtumille

Turun Messukeskus on järjestänyt vuosien varrella useita tunnettuja ja arvostettuja messuja, kuten Turun Rakennusmessut, ruoka- ja viinimessut, Suomen suurimman merenkulkualan ammattilaistapahtuma Navigaten sekä Suomen vanhimmat kirjamessut, Turun Kirjamessut.

Logomossa nähdään paljon potentiaalia vakiintuneiden messubrändien kehittämisessä sekä myös täysin uusien tapahtumien luomisessa.



– Messuilla on pitkät perinteet Turussa ja niiden järjestäminen myös tulevaisuudessa on tärkeää. Logomo tarjoaa Varsinais-Suomen tärkeimmille messuille nyt uuden kodin aivan kaupungin ytimessä. Olemme monipuolinen, helposti saavutettavissa oleva ja erinomaisin ravintolapalveluin varusteltu tapahtumatalo, jossa on jo ennestään järjestetty vuosittain erilaisia messuja. Tavoitteenamme on kehittää ja uudistaa messukonsepteja siten, että ne tarjoavat kävijöille entistä monipuolisempia elämyksiä ja olisivat yhä merkittävämpiä vetovoimatekijöitä Turun kaupungille ja kaupungin matkailulle, lupaa Logomo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Kuusniemi.

Myös Turun Messukeskuksessa ollaan iloisia siitä, että messutarjonta jatkuu Turussa kokeneen tapahtumatoimijan käsissä.

– Turun Messukeskuksessa olemme tyytyväisiä, että messuliiketoiminta jatkuu ja kehittyy Turussa. Turku tapahtumakaupunkina ja Logomo paikkana tarjoavat loistavat puitteet uudistuville messuille. Messut kaipaavat uudistumista ja tämän kaupan myötä messuilla on valoisa tulevaisuus, Turun Messukeskuksen toimitusjohtaja Päivi Rytsä toteaa.

Kuusniemi korostaa, että messut saavat uutta nostetta myös siitä, että ne ovat entistä paremmin saavutettavissa.

– Logomoon pääsee helposti niin jalan, pyörällä kuin julkista liikennettä ja tietysti junayhteyksiä hyödyntäen.

Kirjamessuja odotetaan innolla

Erilaiset ruoka-, hyvinvointi- ja kädentaitotapahtumat ja erityisesti kirjamessut ovat tällä hetkellä kovassa suosiossa. Ensimmäinen Logomo Oy:n järjestämä messutapahtuma on juuri Turun Kirjamessut, jotka järjestetään 3.–5. lokakuuta. Tapahtuman siirtymisestä Logomoon kerrottiin jo tammikuussa. Navigate-tapahtuma järjestetään puolestaan ensimmäisen kerran Logomossa marraskuussa 2026.

– Kirjamessujen ja Navigaten siirtymisestä uuteen tapahtumapaikkaan on saatu runsaasti myönteistä palautetta, ja Kirjamessut ovat käytännössä jo täynnä näytteilleasettajien osalta. Navigaten osastomyynti on myös lähtenyt hyvin liikkeelle kesällä, Kuusniemi iloitsee.

Liiketoimintakauppa on osa Logomon kasvustrategiaa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta. Messukeskuksen tiloissa Artukaisissa on alkamassa peruskorjaus, joka muuttaa nykyiset messutilat liikuntakeskukseksi.

Lisätietoja:



Riikka Kuusniemi

hallituksen puheenjohtaja, Logomo Oy

riikka.kuusniemi@sunborn.fi

p. 044-5566 260



Päivi Rytsä

toimitusjohtaja

Turun Messukeskus Oy

paivi.rytsa@turunmessukeskus.fi

p. 050 5960 773



Logomo on kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus, joka toimii vanhassa VR:n konepajassa rautatieaseman ja ydinkeskustan läheisyydessä Turussa. Vuonna 2024 Logomossa järjestettiin yli tuhat tilaisuutta ja talon kävijämäärä oli yhteensä yli 300 000 henkilöä. Logomo toimii myös Turun tilapäisenä päärautatieasemana. Logomolle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-ympäristösertifikaatti vastuullisesta toiminnastaan. Logomon omistaa Sunborn Events Oy, joka on osa perheomisteista Sunborn Groupia.