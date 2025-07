Maailman Voittaja -näyttelyssä Helsingissä voi nähdä lähes 400 eri koirarotua

Maailman Voittaja 2025 -näyttelyyn on ilmoitettu yli 15 700 koiraa eri puolilta maailmaa. Näyttely on kansainvälisen kennelunioni FCI:n vuoden suurin tapahtuma. Se on järjestetty Suomessa viimeksi vuonna 2014 ja sitä ennen 1998.

Koiria on tulossa 73 eri maasta, ja kehissä voi nähdä kaikkiaan 397 eri koirarotua. Tapahtumassa onkin mahdollisuus nähdä monia sellaisia koirarotuja, joita ei Suomessa muutoin näe.

Maailman Voittaja -näyttelyn yhteydessä 7. elokuuta järjestetään eri rotujärjestöjen Circuit Shows -erikoisnäyttelyitä, joissa voi nähdä kaikkiaan 230 eri koirarotua. Näihin näyttelyihin on ilmoitettu mukaan yli 8 100 koiraa.

Osallistujia tapahtumaan odotetaan neljän päivän aikana yli 40 000.

Paljon ohjelmaa kaikille koirista kiinnostuneille

Tapahtuman ohjelma on päivittäin neljään eri teemaan. Alla nostoja eri päivien teemoista.

Torstai 7.8. Aktiiviharrastajan päivä

Circuit Shows -erikoisnäyttelyihin ja tapahtumapäivien junior handler -kilpailuihin ilmoittautuneet pääsevät harjoittelemaan tapahtumakehän näyttelytreeneissä.

Kennelliiton infolavalla on iltapäivällä koiran terveyteen ja hyvinvointiin, lihashuoltoon ja kuntoutukseen sekä käyttäytymiseen liittyviä esityksiä. Puhujina ovat muun maussa FT, eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira, MSc, PhD, dosentti Heli Hyytiäinen sekä eläintenkouluttaja ja käyttäytymisneuvoja Tommy Wirén.

Perjantai 8.8. Koiran hyvinvointipäivä

Tapahtumakehässä on näyttelytreenien lisäksi koirien fysiikkatreeniä, koiran ensiapukoulutusta, koirajumppaan sekä tietoa koiran persoonallisuuden smartDOG-testistä ja siitä, miten koiran käyttäytymistarpeita voi toteuttaa arjessa. Tapahtumakehässä esiintyy muun muassa eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänranta.

Kennelliiton infolavalla kuullaan esityksiä muun muassa koiran turkinhoidosta, koulutuksesta, eri koirarotujen persoonallisuuden ja käyttäytymisen eroista sekä koiran hyvinvoinnista. Puhujina ovat muun muassa Kennelliiton eläinlääkäri, ELT, dosentti Liisa Lilja-Maula sekä johtava asiantuntija Satu Raussi ja erityisasiantuntija Tiina Kauppinen Eläinten hyvinvointikeskuksesta.

Perjantaina Messukeskuksen Areenalla järjestetään kansainvälisen koiranjalostusliitto FCI:n World Challenge of Top Dogs 2025 -kilpailu, jossa FCI:n jäsenmaiden voitokkaimmat näyttelykoirat kilpailevat keskenään FCI Top Dog 2025 -tittelistä.

Lauantai 9.8. Pennunostajan päivä

Messuhallin Areenalla nähdään lyhytnäytelmä Koirien Kalevala, agilitya ja koiratanssia yhdistävä Agidance Show, pelastuskoiranäytös, harrastuskimara, koiran lihaskuntoa, keskittymistä ja kehonhallintaa kehittävän Dobon näytös sekä kotimaisten koirarotujen esittely.

Tapahtumakehässä on näyttelytreenien lisäksi muun muassa pallopaimennusnäytös, Dobo-näytös, Flyball-näytös, temppukoulu, nosework-näytös sekä Agidance-näytös ja koiratanssiesittely. Ohjelmassa on myös suosittu Houkutusten Highway, jossa kisataan siitä, toimiiko koiran luoksetulokutsu, kun koiran reitillä on vaikka mitä houkutuksia, kuten leluja, luita ja nameja.

Kennelliiton infolavalla kuullaan esityksiä muun muassa siitä, mitä koiranhankinnassa tulee ottaa huomioon, miten tunnistaa vastuullinen kasvattaja ja miksi kannattaa hankkia rotukoira. Tarjolla on myös tietoa koiran perushoidosta, koulutuksesta sekä kaveri- ja lukukoiratoiminnasta.

Sunnuntai 10.8. Koiran elämää

Areenalla on samaa ohjelmaa kuin lauantainakin. Lisäksi sunnuntaina järjestetään kansainvälisen koiravalokuvaajien järjestön koiravalokuvakilpailun palkintojenjako. Palkittuihin kuviin voi tutustua näyttelyssä Messukeskuksen eteläisessä aulassa.

Tapahtumakehässä on samaa ohjelmaa kuin lauantainakin. Kennelliiton infolavalla kuullaan esityksiä muun muassa siitä, millainen koira kannattaa valita millaiseen kotiin, miten tunnistaa koiran kipu, miten varmistaa koiran hyvinvointi, miten koiran käyttäytyminen kehittyy sen elinaikana ja miten tunnistaa koiran nivelrikko.

Kaikki ohjelmatiedot löytyvät täältä.

Koirien hyvinvointiin kiinnitetään tapahtumassa erityistä huomiota

Kuten muissakin Suomen Kennelliiton järjestämissä koiranäyttelyissä, Maailman Voittaja 2025 -näyttelyssä ja Circuit Shows -erikoisnäyttelyissä kiinnitetään erityistä huomiota koirien hyvinvointiin. Tapahtumassa tulee olemaan mukana Kennelliiton alaisia koirien hyvinvointineuvojia, jotka ohjaavat ja neuvovat koiransa näyttelyyn tuovia ihmisiä. Tästä toiminnasta on jo hyviä kokemuksia Kennelliiton vuosittain Messukeskuksessa järjestämässä Koiramessut-tapahtumassa.

Maailman Voittaja -näyttely huipentuu sunnuntaina näyttelyn parhaan koiran valintaan

Maailman Voittaja 2025 -näyttelyssä koirien kilpailut on jaettu kansainvälisen koiranjalostusliitto FCI:n roturyhmittelyn mukaisesti kolmelle eri päivälle. Joka päivä nähdään eri rotujen parhaiten koirien loppukilpailut Messukeskuksen Areenalla kello 16 alkaen. Sunnuntaina valitaan näyttelyn paras eli Best in Show -koira.

Maailman Voittaja -tapahtumassa on ohjelmaa joka päivä kello 9–18 saakka.

Tapahtuma on maksullinen. Lippuja voi ostaa Messukeskuksen verkkokaupasta.