Sairaala Novan synnytysvuodeosastolla on todettu MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia

Hyvinvointialue ottaa yhteyttä lähipäivinä kaikkiin MRSA:lle mahdollisesti altistuneiden lasten vanhempiin ja keisarileikattuihin äiteihin jatkotutkimuksiin ohjaamiseksi. Jos lapsella ei ole oireita, ensisijaisesti suosittelemme näytteen ottamista seuraavan neuvolakäynnin yhteydessä. Keisarileikkauksessa olleilta äideillä otetaan näyte tikkien poiston yhteydessä tai oman alueen tartuntatautihoitajan kautta.

Jos lapsella on märkäistä ihottumaa, ota yhteyttä omaan terveysasemaan tai Sairaala Novan lastentautien päivystykseen soittamalla numeroon 116 117.

Näytteenotto on vapaaehtoinen, ja sillä pyritään selvittämään tartuntojen laajuutta. Näyte otetaan tavallisesti nenästä tai nielusta tai tarvittaessa muusta kehon osasta. Suosittelemme testiä toistaiseksi sekä kaikille kotiutuville lapsille että keisarileikkauksessa olleille äideille. Testauksia jatketaan, kunnes epidemian voidaan todeta loppuneen.

Synnytysvuodeosaston henkilökunta on jo tehostanut infektioiden torjuntatoimia, kuten käsihygieniaa. Yksikössä on tarkistettu hoito-ohjeita ja toimintakäytäntöjä. Sairaalahygienia- ja infektioyksikkö seuraa tilannetta toistaiseksi päivittäin. Tehostustoimenpiteiden jälkeen ei ole todettu uusia tartuntoja.

Mikä on MRSA-bakteeri?

Staphylococcus aureus on yleinen bakteeri, jota löytyy terveiden henkilöiden iholta ja nenän limakalvolta. Usein sitä kutsutaan pelkästään stafylokokiksi. MRSA eli metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus on tietyille antibiooteille vastustuskykyinen stafylokokkibakteeri. MRSA:han on tehoavia antibiootteja.

MRSA aiheuttaa samantyyppisiä infektioita kuin tavallinen stafylokokki. Suurin osa stafylokokkien aiheuttamista infektioista on lieviä kuten märkänäppylöitä, pieniä paiseita tai muita ihoinfektioita. Bakteerit voivat aiheuttaa myös vakavampia infektioita, jotka vaativat sairaalahoitoa.

MRSA voi myös löytyä näytteestä aiheuttamatta oireita tai tautia. Oireeton MRSA-kantajuus ei vaadi hoitoa. Kotiympäristössä tästä bakteerista ei ole haittaa, eikä se ole este normaalille sosiaaliselle elämälle.