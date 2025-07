Tasevastaavien tasepalvelumaksut laskevat 1.9.2025

Fingrid-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 24.7.2025 13:00:00 EEST | Tiedote

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu konsernin vuoden 2024 tilinpäätöksessä esitettyjä laatimisperiaatteita. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita. Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkea. Suomen sähkön kulutus oli edellisvuoden tasolla. Suomessa kulutetun sähkön päästöt alenivat. Yhtiö arvioi vuosien 2025–2028 bruttoinvestointien määrän olevan noin 1,7 miljardia euroa, josta on sidottu 629,8 miljoonaa euroa. Kantaverkkoon liitetyn uusiutuvan tuotantokapasiteetin määrä kasvoi 794 (585) MW. Uusien sähkön kulutus- ja sähkövarastohankkeiden kantaverkon liityntäkyselyiden määrä kasvoi merkittävästi. Tammi–kesäkuun liikevaihto oli merkittävästi edellisvuotta alhaisempi pääosin leudon talve