Sydänkahvila Jämsässä, vauvamuskari Hankasalmella tai kanoottiretki Keuruulla? Hyvinvointitarjottimelta löytyy tekemistä kaikille keskisuomalaisille

– Hyvinvointitarjottimelta löytyy näppärästi paitsi oman kunnan, myös naapurikuntien tai vaikka toisella puolella Keski-Suomea järjestettävien kulttuuritapahtumien, liikuntamahdollisuuksien ja vertaistuki- ja keskusteluryhmien tietoja, kuvailee projektipäällikkö Elina Lahtinen. – Ei tarvitse erikseen vierailla yksittäisten järjestöjen tai kuntien verkkosivuilla tai sometileillä etsimässä tietoa, vaan hyvinvointitarjottimelta näkee yhdellä silmäyksellä monipuolisen kattauksen alueemme tarjonnasta.

”Sain Sydänkahvilasta hyvää tietoa sydänterveyteen liittyen”

Hyvinvointitarjottimella on ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut jo yli 20 000 käyntiä. Yksi kävijöistä on jämsäläinen Olavi Forssell. Hän kertoo tutustuneensa hyvinvointitarjottimen tarjontaan paitsi kotikuntansa Jämsän, myös muun maakunnan osalta aina Jyväskylään ja Saarijärvelle asti.

– Olen osallistunut esimerkiksi Jämsän Sydänkahvilan tapaamiseen. Sain sieltä hyvää tietoa sydänterveyteen liittyen, Forssell kertoo. – Olen ollut kiinnostunut myös Jyväskylän yliopiston avoimista luennoista, ja niiden tiedot löytyivät hyvin hyvinvointitarjottimelta. Tarjotinta on helppo käyttää ja on hyvä, kun tietää että tiedot ovat siellä aina ajan tasalla.

Tiedot toiminnoista nousevat hyvinvointitarjottimelle Digi- ja väestötietoviraston Palvelutietovarannosta, Lähellä.fi-verkkopalvelusta ja Keski-Suomi Events -tapahtumakalenterista. Hyvinvointialue ylläpitää itse hyvinvointitarjotinta, mutta jokainen toimija vastaa oman toimintansa tietojen ajantasaisuudesta päivittämällä tiedot valitsemiinsa tietokantoihin.

– Hyvinvointitarjotin tarjoaa meidän järjestöjen toiminnalle lisää näkyvyyttä ja sen avulla myös uudet kävijät voivat löytää toimintojemme pariin, iloitsee Keski-Suomen Sydänpiiri ry:n toiminnanjohtaja Kristiina Pigg ja jatkaa: – Järjestöjen, seurakuntien ja julkisen sektorin yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on yhteistyötä asukkaidemme hyväksi. Yhdessä olemme enemmän!

Sote-ammattilaisille helppo ja selkeä työkalu hyte-ohjaukseen

Keski-Suomen hyvinvointitarjotin toimii myös Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-ammattilaisten työkaluna hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan ohjaamisen eli hyte-ohjaamisen tukena.

– Asiakas voi hyötyä suurestikin siitä, että hän löytää hoidon tai palvelun rinnalle mielekästä tekemistä esimerkiksi järjestötoiminnasta. Lähtemällä mukaan itselle mieluisaan toimintaan voivat esimerkiksi yksinäisyyden ja liikkumattomuuden haitat vähentyä ja oma hyvinvointi kohentua, Lahtinen toteaa.

Palautetta antaneiden ammattilaisten mukaan hyvinvointitarjottimen käyttö asiakkaan ohjaamisessa on helppoa ja selkeää. Heidän mukaan hyvinvointitarjottimelta löytyy laajasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisältöjä, ja niitä on helppo esitellä ja jakaa asiakkaille esimerkiksi tekstiviestillä tai tulostamalla. Näin asiakkaiden on helppo tutustua hyvinvointitarjottimeen myös itsenäisesti ja löytää itselleen mielekästä tekemistä myöhemminkin.

Keski-Suomen hyvinvointitarjotin on kehitetty osana EU-rahoitteista Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.