Uusi kotimainen kirja migreenistä ohjaa löytämään itselle parhaiten sopivat hoitokeinot

Migreeni on yksi maailman yleisimpiä sairauksia. Suomessakin sitä sairastaa arviolta 700 000 henkilöä. Ensimmäisiä potilaskertomuksia migreenistä on säilynyt jopa 2 500 vuoden takaa. Kaikesta tästä huolimatta migreeni on väärinymmärretty, alidiagnosoitu, huonosti hoidettu ja usein ”pelkäksi pääsäryksi” vähätelty sairaus.

Oikeasti migreeni on moniulotteinen ja periytyvä neurologinen sairaus, jonka oirekirjo on laaja. Sen tyypillisimpiä oireita ovat toispuolinen keskivoimakas tai voimakas pääkipu, lamaannuttavuus, pahoinvointi sekä valo- ja ääniarkuus. Migreeni on kohtauksellinen sairaus, mutta se voi kroonistua.

Katja Ojalan asiantunteva uutuuskirja Migreeni tarjoaa paljon tietoa migreenin taustoista, moninaisuudesta, estohoidoista sekä kohtauksen oireiden lievityskeinoista. Ojala on koonnut yhteen uusinta tutkimustietoa, neurologien suosituksia, migreenipotilaiden kokemuksia ja lukuisia täsmähoitokeinoja. Lisäksi kirjassa esitellään kaksi teoriaa migreenikohtausten juurisyyksi ja niiden mukaiset hoito-ohjeet, mikä on aiemmin julkaisematonta tietoa Suomessa.

Kirjan ensimmäisessä osassa käsitellään migreeniä yleisellä tasolla ja vastataan muun muassa kysymyksiin mitä se on ja mistä se johtuu. Lisäksi esitellään erilaisia migreenitriggereitä. Kirjan toisessa osassa taas esitellään laaja joukko erilaisia esto- ja kohtaushoitokeinoja sekä käytännön ohjeita oman hoitosuunnitelman tekemistä varten.

“Pelkkä kirjan lukeminen ei muuta kenenkään nykytilannetta millään tavallaan, vaan edellytyksenä on, että esitettyjä muutoksia ja hoitokeinoja myös toteutetaan”, Ojala muistuttaa.

Katja Ojala on suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevä diplomi-insinööri, jonka omat migreenikohtaukset ovat olleet jo useamman vuoden poissa lääkkeettömien hoitokeinojen avulla.

Migreeni – Tunnista triggerit, nosta ärsykekynnystä, helpota oireita ilmestyy painettuna ja e-kirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 6.8.

