Hämeenlinnan Vaakuna avaa nyt oven historiasta uuden ajan hotelliseikkailuun

Hotellin talotekniikka, sen kaikki 123 huonetta, kahdeksan kokoustilaa, vastaanotto, ravintola ja muut tilat on uudistettu täysin. Tarkkaan mietitty yhtenäinen kokonaisuus kertoo mielenkiintoisella tavalla alueen ja Vaakunan tarinaa. Ulkoisilta puitteiltaan hämeenlinnalaishotelli on edelleen jykevän linnamainen.

“Puitteiden uudistamisen lisäksi tarvitaan ihmisiä, jotta majatalomainen ja lämmin tunnelma saadaan eloon Suomen onnellisimpaan järvihotelliin. Olen ylpeä henkilöstön heittäytymisestä projektiin ja intohimosta, jolla toimintaa on suunniteltu. Uudistetut puitteet mahdollistavat upeat kohtaamiset, ja otamme vieraat sydämellisesti vastaan”, Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Minna Kainulainen sanoo.

Uudistus maksoi noin 15 miljoonaa euroa.

”Kaikki on mietitty tarinan kautta”

Mittavassa hotelliuudistuksessa on yhdistetty taitavasti alueen historia ja luonto.

”Kun avaat oven Vaakunaan ja astut sisälle tarinaan, voit nähdä ja kokea matkallasi vanhan ajan kauppatavaraa: metallia, lasia ja puuta. Kaikki on mietitty tarinan kautta”, hotellinjohtaja Jani Aaltonen kertoo.

Nykymatkailijan tarpeet on mietitty uudistuksessa huolellisesti. Hotellin jokainen huone on uudistettu, ja Vaakuna tarjoaa oivalliset puitteet kokouksille – myös saunakokouksille, sillä hotellin tilaussauna löytyy toisesta kerroksesta aivan kokoushuoneiden läheltä.

Tornisaunana aiemmin tunnettu tilaussauna on muutettu kahdeksi huoneeksi, joista toinen on saunallinen Junior suite -sviitti. Hotellin ylin kerros tarjoaa hulppean Vanajavesi-näkymän.

Saunallisia huoneita Vaakunassa on yhteensä viisi.

Paikallisuus kohtaa ranskalaiset klassikot

Paikallisuus ja omaleimaisuus näkyvät myös hotellin ranskalaishenkisessä Le Blason -ravintolassa, jonka täysin uusittu ja laajennettu keittiö mahdollistaa yhä monivivahteisemman ruokalistan.

”Le Blason tuo asiakkaille edelleen tuttua maukkautta ja maalaisranskalaisuutta, mutta säväyksellä uutta, rohkeaa ja paikallista. Blasonin ruokalistalta löytyy jokaiselle jotain – itse tehtyä, rehellistä ruokaa”, keittiöpäällikkö Aki Koivuniemi kuvailee.

Inspiraatiota ruokalistaan hän on ammentanut osin ranskalaisesta gastronomiasta ja paikallisuudesta, osin klassikoista.

”Listalle ja mieliin on palautettu esimerkiksi klassikko black and white – kahden kastikkeen annos. Löytyy listalta toki uudempiakin tuttavuuksia, kun vaikkapa kanafilee laitetaan Wellingtonin tyyliin tai suklaafondant saa mausteeksi timjamin. Yrtit ovat muutenkin maustamisemme keskiössä, ja niiden makuja ja tuoksuja on miltei mahdoton ohittaa”, sanoo Koivuniemi.

Paikallisuutta Le Blasonin ruokaan tuovat lähituotteiden lisäksi paikalliset mieltymykset ja toiveet. Paikallisuus on näkyvä osa myös hotellin aamiaista ja minibaarin tuotteita.

Le Blason lupaa edelleen ”pienen palan Ranskaa Vanajaveden rannalla”. Keittiöpäällikkö Koivuniemelle se tarkoittaa sitä, että ravintolassa kunnioitetaan klassisia ranskalaisia ruoanvalmistustapoja, makuja ja raaka-aineita – paikallisuutta ja omaa tyyliä unohtamatta.

Ainutlaatuinen on myös Le Blasonista avautuva näkymä: ravintolan järvenpuoleinen seinä on avattu valtavalla ikkunalla suoraan kauniille Vanajavedelle päin.

Kehittyvä seutu, erinomainen sijainti

Jani Aaltonen on seurannut tyytyväisenä Hämeenlinnan alueen matkailun kehitystä.

”On hienoa, että tännekin on saatu aktiivista kokous- ja kongressitoimintaa.”

Viimeiset vuodet ovat olleet haastavia koko Suomen matkailulle. Aaltonen uskoo silti hyvän kehityksen jatkuvan, niin Hämeenlinnassa kuin muuallakin.

”Vaakuna on menestynyt jo ennen koronaa, ja myös sen jälkeen.”

Vaakunan erinomaista sijaintia Hämeenlinnassa ja myös suhteessa muihin Suomen kaupunkeihin on tarkoitus hyödyntää jatkossa yhä paremmin.