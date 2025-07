Estradi Kyläkauppa siirtyy uuteen vaiheeseen - SSO myy Estradi Kyläkaupan ja säilyy sen osaomistajana

Estradi Kyläkauppa Oy on ollut SSO:n kehittämä innovatiivinen konsepti, joka on tarjonnut pientuottajille mahdollisuuden tuoda tuotteensa asiakkaiden ulottuville niin verkossa kuin fyysisessä myymälässä. Konsepti on saanut paljon kiitosta, ja sen kehityksessä on hyödynnetty niin dataa kuin nuorempien sukupolvien näkemyksiä.

Myyntipäätöksen taustalla on halu antaa Estradi Kyläkaupalle mahdollisuus kasvaa ja toimia itsenäisesti. Näin Estradi Kyläkauppa voi laajentua valtakunnallisesti – ja mahdollisesti myös kansainvälisille markkinoille, sillä kiinnostusta suomalaisille laatutuotteille kyllä on. Tämä avaakin myös tuottajillemme hienon mahdollisuuden tavoittaa uusia asiakkaita laajemmin kuin koskaan aiemmin.

– Uskomme vahvasti, että tulevaisuudessa voimme nähdä ABC Piihoviin kesällä avatun kaltaisia paikallisia kyläpuoteja reilusti enemmän, kun Estradi Kyläkauppa ei ole rajoittunut vain yhden osuuskaupan toimialueelle, kertoo SSO:n kehitysjohtaja Veijo Heinonen.

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO jatkaa Estradi Kyläkaupan osaomistajana sen matkalla kohti uusia markkinoita.

– Odotamme innolla, mihin Estradi Kyläkauppa vielä yltää, näen siinä valtavasti potentiaalia. Siirto tapahtuu 1.8.2025 alkaen ja kaikilla Estradi Kyläkaupan työntekijöillä on ollut mahdollisuus siirtyä vanhoina työntekijöinä yhtiön mukana, jatkaa Heinonen.

Lisätiedot:

Veijo Heinonen, SSO:n kehitysjohtaja, p. 040 503 7554