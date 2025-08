Kännykkäkielto ja kellopuhelimet värittävät koulujen alkua – Pelastakaa Lasten vinkit vanhemmille

Kännykät perusopetuksen oppitunneilla kieltävä laki koskee myös laajemmin muita mobiililaitteita, kuten kellopuhelimia ja tabletteja. Tämän syksyn ilmiönä nähdään kellopuhelimien määrän valtava kasvu pienten koululaisten ranteissa.



”Myyntitilastot osoittavat, että kellopuhelimia on myyty moninkertainen määrä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Vanhemmat haluavat lykätä älypuhelimen hankintaa lapselle mahdollisimman pitkälle, ja tässä kellopuhelin tarjoaa erittäin hyvän vaihtoehdon. Myös Telia suosittelee lapsen ensilaitteeksi kellopuhelinta älypuhelimen sijaan”, kertoo Telian valikoimapäällikkö Petri Feirikki.



Koulut ovat päivittäneet järjestyssääntöjään uuden lain ja Opetushallituksen suositusten mukaisesti. Käytännöt, miten laitteita säilytetään oppituntien aikana, voivat vaihdella eri kouluissa.



”Vanhemmat voivat rajoittaa kellopuhelimen käyttöä koko koulupäivän ajaksi asettamalla siihen koulutilan päälle. Se tekee laitteesta normaalin rannekellon, mutta mahdollistaa hätätapauksessa ilmoituksen lähettämisen huoltajalle. Tämä voi olla järkevää riippumatta siitä, miten kouluissa on päätetty toimia mobiililaitteiden säilytyksen suhteen”, sanoo Feirikki.



Perheiden tärkeä sopia yhteiset pelisäännöt digilaitteiden käyttöön



Pelastakaa Lapset muistuttaa, että ensipuhelin tai kellopuhelin tuo mukanaan uudenlaista vastuuta niin lapselle kuin vanhemmallekin. Siksi yhteisistä pelisäännöistä sopiminen on ratkaisevan tärkeää heti laitteen käyttöönoton yhteydessä.



”Digilaitteet voivat tukea lapsen arkea ja turvallisuutta, kun laitevalinnat on tehty tunnistettujen tarpeiden pohjalta ja niiden käyttöä ohjaa aikuinen. Lapsi tarvitsee opastusta, harjoittelua ja yhdessä sovittuja rajoja”, korostaa digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tiimivastaava Lauri Sundberg Pelastakaa Lapsilta.



Ensipuhelimen myötä on tärkeää keskustella lapsen kanssa, missä ja milloin laitetta saa käyttää. Lisäksi on syytä käydä läpi, miten omasta yksityisyydestä pidetään huolta ja mitä tehdä, jos jokin asia laitteessa huolestuttaa tai pelottaa.



”Vanhemmalla on tärkeä rooli lapsen digiarjen turvaajana. Vanhempi toimii myös roolimallina lapselle digilaitteiden käytössä, ja omat tottumukset voivat vaikuttaa siihen, miten lapsi omaksuu digitaalisen maailman”, Lauri Sundberg muistuttaa.



Vinkkilista vanhemmille



1. Laitevalinta tarve edellä: Mieti, millainen laite sopii lapsellesi. Kellopuhelin on lapsille turvallinen ja erittäin suosittu ensilaite, joka tarjoaa yhteydenpidon valittuihin yhteystietoihin, kannustuksen liikkumiseen ja vanhemmille mahdollisuuden tarkistaa lapsen sijainnin. Kellopuhelimesta seuraava turvallinen askel voi olla nuorten rajoitettu älypuhelin.



2. Hyödynnä rajoituksia: Kellopuhelimissa on usein koulutila tai hiljainen tila koulupäivien ja yöunien ajaksi. Älypuhelimessa voi hyödyntää lapsilukkoja, sovellusten rajoituksia ja sisällönsuodattimia. Käytä näitä lapsen ikä ja kypsyys huomioiden.



3. Laadi digisäännöt yhdessä: Sopikaa yhdessä perheen omat pelisäännöt. Milloin ja missä laitetta saa käyttää, miten viestitellään, ja miten suojataan omaa yksityisyyttä verkossa. Lapsi sitoutuu paremmin sääntöihin, kun hän on ollut niitä tekemässä.



4. Ruutuaika tasapainoon: Pidä kiinni arjen rutiineista. Ruutuaika ei saa syrjäyttää leikkiä, liikuntaa, unta tai perheen yhteistä aikaa.



5. Toimi esimerkkinä: Lapsi seuraa aikuisen digikäyttäytymistä: Harkitse, millaista mallia annat itse, oletko läsnä ilman puhelinta tai miten puhut netin riskeistä sekä millaisia sisältöjä jaat itse.