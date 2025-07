Sinilevätilanne viime viikon kaltainen, Saaristomerellä levähavaintoja eniten (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Helteinen sää ei lisännyt sinilevähavaintojen määrää merkittävästi Lounais-Suomen vakiohavaintopaikoilla. Sinilevätilanne on jatkunut hyvin viime viikon kaltaisena ja sinilevää on havaittu kuluvalla viikolla yhteensä kahdeksalla vakiohavaintopaikalla, kun viime viikolla havaintoja tehtiin yhdeksällä paikalla.

Tällä viikolla sisävesistä on havaittu vähäisesti sinilevää Littoistenjärvellä ja Ylisjärven itärannalla sekä runsaasti Rymättylän Kirkkojärvellä. Lounais-Suomen merialueella sinilevää taas on havaittu vähäisesti Paimionlahdella, Korpoströmissä ja Mannerveden Iso Marjakarilla. Runsaasta levästä on ilmoitettu havaintopaikoilta Utöstä ja Mynälahden sisäosasta Kärmäläisen havaintopaikalta.

Tällä viikolla pilvisyys on haitannut satelliittikuvien hyödyntämistä merialueen sinilevätilanteen arvioimisessa. Alkuviikon satelliittikuvien perusteella sinilevää oli pintaveteen kertyneenä laajoilla alueilla Selkämeren ulkomerialueella. Runsaista ja paikoitellen erittäin runsaista sinileväesiintymistä on tallennettu tällä viikolla kansalaishavaintoja järvi-meriwikiin ja vesi.fi-sivustolle sekä Selkämeren että Saaristomeren alueilta. Rotarien havaintopaikoilta on myös tehty havaintoja vähäisistä määristä sinilevää eri puolilta Saaristomerta, sekä Selkämeren puolelta. Sisävesien osalta järvi-meriwikiin tallennetut kansalaisten sinilevähavainnot ovat koskeneet pääasiassa vähäisiä sinileväesiintymiä.

Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna sinilevää esiintyy sisävesissä ajankohtaan nähden hieman tavanomaista vähemmän ja merialueilla tavanomainen määrä. Sääennusteen mukaan sää jatkuu lämpimänä myös ensi viikolla. Lämmin ja tyyni sää voi edesauttaa sinilevien runsastumista. Sinilevähavainnot ovat paikallisia, ja sinilevän esiintyminen voi vaihdella vesistön eri osissa. Voimakkaat sateet ja tuulet sekoittavat vettä ja hajottavat pintaan nousseet sinilevälautat nopeastikin. Veden uintikelpoisuus kannattaakin aina tarkastaa paikan päällä ennen uimista.

Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Jos sinilevää on vedessä runsaasti, ei vettä tule käyttää saunavetenä, syötävien kasvien kasteluun, eikä talousvetenä keittämisen jälkeenkään. Lapsia sekä lemmikkieläimiä kannattaa pitää silmällä, eikä päästää rantaveteen, sillä he saattavat juoda sinileväistä vettä.

Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella sekä kansalaisten tallentamat havainnot. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella. Sekä ajankohtaisia että aiempien vuosien sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta. Karttasovelluksesta löydät sinilevähavaintoja vuodesta 2003 alkaen. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).

Harjoittelija Noora Soininen p. 0295 022 034

Ryhmäpäällikkö Sanna Kipinä p. 0295 022 879