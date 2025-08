Mangrove rakentaa Vasolle uusia asumisoikeusasuntoja Raision Kuloistenniittyyn

Monipuolinen asuntojakauma ja yhteistilat

Huoneistovalikoimassa on huolella arkeen suunniteltuja erikokoisia kaksioita ja kolmioita. Asuntojen moderneissa pohjaratkaisuissa on panostettu erityisesti avaruuteen, varustetasoon ja säilytystiloihin sekä pyykkihuoltoon kylpyhuoneissa. Pohjakerroksen asunnoissa on oma tilava terassi ja ylempien kerrosten asunnoissa on lasitetut parvekkeet. Rakennusten ullakkokerroksessa sijaitsee asukkaiden käyttöön tuleva sauna, saunatupa ja upea ilta-aurinkoon avautuvan kattoterassi. Asukkaiden käytössä on myös pesula, kuivaushuone ja polkupyörävarasto.

Molemmissa rakennuksissa on yhteiskäyttöön suunniteltu oleskelutila. Piha-alueilla sijaitsee yhteensä neljä autokatosta ja autopaikkoja, joista osa varustetaan sähköauton latausasemalla. Asunnot, yhteistilat ja piha-alueet luovat yhdessä toimivan kokonaisuuden viihtyisään ja laadukkaaseen asumiseen.

Luonnonläheistä ja energiatehosta ekologista asumista

Duetto on suunniteltu tukemaan yhteisöllisyyttä ja luonnonlähteistä asumista. Asuinkerrostalojen sisäpihalla on asukkaiden käytössä yhteinen vehreä oleskelu- ja leikkialue. B-talon pihalle on suunniteltu suuria istutuslaatikoita, joihin asukkaat voivat istuttaa vihanneksia ja yrttejä ja näin hyödyntää pihan antimia ruoanlaitossa. Piha-alueille istutetaan luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä tukevia puita ja niittykasvillisuutta ja autokatoksiin rakennetaan viherkatot. Hulevedet imeytetään tontin maastoon; asfalttia käytetään mahdollisimman vähän ja osa kulkuteistä sekä parkkialueista päällystetään nurmikivillä.

Dueton energialuokka on A ja lämmitysmuodoksi on valittu energiatehokas ja optimoitu kaukolämpö. Lisäksi aurinkopaneelit ja automaatio tukevat energiatehokkuutta ja pienentävät asumisen aikaista hiilijalanjälkeä ja asumiskustannuksia.

Raision Kuloistenniitty luonnon ja palveluiden lähellä

Raision Kuloistenniitty on uusi ja kehittyvä asuinalue, joka on moderni, luonnonläheinen ja perheystävällinen. Kuloistenniitty rajautuu suojeltuun Mälikkälän metsään ja lähistöllä on useita ulkoilureittejä. Alueen läheisyydessä sijaitsee mm. Kuloisten koulu, päiväkoti, kaupat, kauppakeskukset ja terveyspalvelut. Kuloistenniitystä on nopeat yhteydet, pyörätieverkostot ja julkisen liikenteen palvelut Raision keskustaan, Turkuun ja Naantaliin.