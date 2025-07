Toukolan kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaat lämpöevakkoon Äänekosken terveyskeskuksen vuodeosastolle

- Tilanne on harmillinen, mutta on hyvä, että saimme järjestymään viileämmät väistötilat. Nykyisissä tiloissa lämpötila on noussut poikkeuksellisen korkeaksi. Valitettavasti emme ole saaneet vuokranantajalta riittävää viilennystä nykyisiin tiloihin, ja lämpötilan vuoksi sekä asiakas- että työturvallisuus vaarantuu. Asukkaita hoitaa Äänekoskella sama henkilöstö kuin Toukolassakin, kertoo vastuualuejohtaja Tuija Koivisto.

- Olemme olleet omaisiin yhteydessä. He suhtautuvat myönteisesti siihen, että olemme saaneet tilapäisen ratkaisun asumisyksikön tilanteeseen. Osa asukkaista on tällä hetkellä myös hoidossa omaisten luona, Koivisto lisää.

Ryhmäkodissa on seitsemän asukasta ja se sijaitsee Jyväskylässä. Ryhmäkoti sijaitsee rakennuksen ylimmässä kerroksessa. Hyvinvointialue on vuokralla tiloissa. Hyvinvointialue seuraa jatkuvasti eri asumisyksiköiden lämpöolosuhteita ja eri tiloissa on pystytty alentamaan lämpötiloja helteiden aikana. Hyvinvointialueella on yhteensä 30 kehitysvammaisten asumisyksikköä hyvinvointialueen omassa palvelutuotannossa.