Pekka Björkman nimitetty Cervin hankintajohtajaksi – vahvistamaan konsernin yhteistyötä, kilpailukykyä ja vastuullisuustavoitteita

Cervi on 2014 perustettu kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Cervi tekee kiinteistöistä energiatehokkaampia ja viihtyisämpiä vaikuttamalla niiden olosuhteisiin. Tämä vähentää energian kulutusta ja käyttökustannuksia sekä parantaa käyttömukavuutta. Cervi-konserni toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla. Yhtiön palveluksessa on noin 400 työntekijää, ja sen liikevaihto on yli 75 miljoonaa euroa.