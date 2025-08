Suosikkisarjakuva Fok_It jälleen yksiin kansiin koottuna: Muista uskoa unelmiisi tarjoaa nauruterapiaa ja vertaistukea ahdistukseen

Ettekö te v*ttu tajua on toisenlainen bisneskirja yritysjohtajasta, jonka bisnesidoli on Minna Canth 28.4.2025 14:39:38 EEST | Tiedote

Ettekö te v*ttu tajua on Jose Riikosen kynästä syntynyt ärhäkkä henkilökuva Finlaysonin Jukka Kurttilasta. Se on paremman maailman puolustuspuhe joka julistaa, että vastuun siirtämisen aika on ohi.