Berliiniläisen teknon ikoni Ellen Allien Flow’n Front Yardin sunnuntaihin

Flow Festivalille saapuva Ellen Allien on yksi sukupolvensa ikonisimmista elektronisen musiikin tekijöistä, jota voi pitää todellisena Berliini-teknon ruumiillistumana. Uudistetun, ensimmäistä kertaa Hanasaaressa toteutettavan Front Yardin sunnuntaina klo 21–23 Roza Terenzin tilalla esiintyvä DJ, tuottaja ja levy-yhtiön johtaja on yksi Berliinin tärkeimpiä konemusiikin tekijöitä, jolla on ollut valtava vaikutus kaupungin eri alakulttuureihin niin musiikin kuin taiteen, designin ja muodinkin saralla.

Muita uusia artisteja ovat Front Yardin perjantaina klo 17–18 esiintyvä Mary Young, joka korvaa Ayeshan, ja sunnuntain X Gardenissa klo 19.30–20.00 esiintyvä Fame Hunter, joka korvaa Out of Syncin. Mary Young on helsinkiläinen DJ ja kuvataiteilija, joka on tunnettu iskevistä, monipuolisista seteistään, jotka liikkuvat vaivattomasti englantilaisen bassomusiikin laajalla spektrillä. Perkussioita ja matalia taajuuksia suvereenisti hallitseva Young yhdistää soitossaan taitavasti UK garagea, grimea, dubstepiä, breaksia ja monia muita lajin suuntauksia. Kööpenhaminalaisen, kovassa nosteessa olevan elektropop-duo Fame Hunterin tyylitelty popmusiikki puolestaan taltioi nuoruuden, seksin ja mielihyvän tavoittelemisen energian, kietoutuen samalla klubikulttuuriin ja elokuvalliseen draamaan.

Front Yardin yhteydessä nähdään poikkeuksellisen monipuolinen ja laaja visuaalien ja aluevalaistuksen kokonaisuus, jonka toteuttaa Flow’n pitkäaikainen valaistuskumppani Sun Effects. Valaistus juhlistaa historiallista hetkeä, kun Flow pääsee ensimmäisenä toimijana Hanasaaren vanhalle voimalaitosalueelle. Sun Effectsin töistä löytyy lisätietoa täällä.

Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, Burna Boy, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Black Star, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre, Snow Strippers, Joy Orbison ja Avalon Emerson. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Vuoden 2025 Flow Festivalin pääyhteistyökumppani on Heineken. Muita kumppaneita ovat Cult, Google, Helsingin kaupunki, Lanson, Lyko, Nordea, Scandic, Tietoevry ja Vaasan, mediakumppaneita Bauer Media Outdoor, Finnkino, Helsingin Sanomat ja Radio Helsinki, ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Stopteltat ja Sun Effects.

