Järjestöjen kannanotto: Gazan laajamittaiset nälkäkuolemat ovat torjuttavissa, jos siihen annetaan mahdollisuus

Hätä Gazassa on kasvanut ennennäkemättömiin mittasuhteisiin. Turvalliset alueet ja mahdollisuudet saada ravintoa ja muuta elintärkeää apua ovat kutistuneet miltei olemattomiksi, sillä alueelle sallitun humanitaarisen avun määrä on täysin riittämätön ja avustustyön olosuhteet eivät ole turvalliset. Myös koko terveydenhuolto Gazassa on romahtanut.