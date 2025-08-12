Uutuusreality Pirunpeli alkaa 35 päivän kuluttua – ensimmäiset esiintyjät julki

Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle. He antautuvat pelin armoille, eikä kukaan heistä tiedä mikä heitä odottaa. Vain yksi asia on ensi metreistä asti selvää – peli on epäreilu. Pelaajat kietoutuvat Pirunpelin ja itse luomiensa juonien verkkoon kahdentoista jakson ajan. He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Myöhemmin julkistettavien pelaajien lisäksi ohjelmassa on mukana kolme panelistia. Nämä viihteen ammattilaiset kanssaelävät katsojien kanssa pelin monitasoiset käänteet ja analysoivat pelaajien strategioita pelin alusta aina loppuhuipentumaan asti. Pelaajien tapaan heidänkin pohjatietonaan on vain, että kyseessä on psykologinen ja sosiaalinen peli, josta vain yksi selviytyy voittajana.

Pirunpelissä tuskin mikään on sitä, miltä se vaikuttaa ja samaa peliä pelataan hyvin erilaisista lähtökohdista. Asuuko talossa ystäviä, liittolaisia, vai vaarallisia vastustajia? Pystyykö yksi pelaajista esittämään uskottavasti näitä kaikkia rooleja? Miten kukakin käyttää valtaa, jos sitä itselleen saavat? Peli yllättää yhtä lailla pelaajat, katsojat kuin panelistitkin. Edes katsoja ei voi luottaa Pirunpeliin, joka muuttaa muotoaan juuri, kun luulet tietäväsi miten peliä tulisi pelata.

Pirunpeli perustuu eteläkorealaiseen Bloody Game -formaattiin ja kotimaisen version esikuvana on sarjan norjalainen ja tanskalainen lokalisointi Spillet.



Ensimmäiset esiintyjät julki - tässä ovat Pirunpelin panelistit

Sointu Borg

mediapersoona ja yrittäjä

Sointu Borg on suurien tunteiden panelisti, joka ei sanojaan säästele. Hän ymmärtää Pirunpelin monitasoista strategiaa ja pärjäämiseen vaadittavaa sosiaalista hienovaraisuutta. Pelin jatkuvat yllätyskäänteet ja pelaajien päätökset saavat Soinnun huutamaan ja nauramaan.

Lina Schiffer

näyttelijä ja DJ

Levyraadista tuttu Lina sukeltaa Pirunpelin maailmaan avoimin sydämin. Hän myötäelää vahvasti pelaajien kokemuksia niin hyvinä, kuin huonoinakin hetkinä. Lina seuraa ja samaistuu siihen, mitä peli, aika ja paine pelaajille tekevät.

Toni Wirtanen

artisti

Suureksi reality-viihteen ystäväksi tunnustautunut Toni iskee kiinni Pirunpelin strategiseen puoleen. Kokonaiskuvaa lintuperspektiivistä tarkkaileva Toni ennakoi eri skenaarioita ja arvostaa välkkyjä peliliikkeitä. 80-luvulta saakka taktiikkapelejä pelannut Toni myöntää Pirunpelin yllättäneen jopa hänet.

Pirunpeli alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkona 17.9. klo 20. Seuraava jakso julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.





Ohjelman MTV:lle tuottaa Banijay Finland Oy.

