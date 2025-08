SDP:n Piritta Rantanen: Orpon hallituksen toimesta opiskelijan toimeentulo heikkenee tästä päivästä alkaen

- Orpon hallituksen kurittava politiikka jatkuu, ja kärsijänä ovat tällä kertaa opiskelijat, joiden toimeentulosta oikeistohallitus leikkaa nyt satoja, jopa tuhansia euroja vuodessa. Hallituksen kylmä politiikka vaikuttaa opiskelijoiden jaksamiseen ja hidastaa opiskeluissa etenemistä sekä valmistumista. Herää kysymys, että kuinka moni opiskelija ylipäätään on työkykyinen valmistumisen kynnyksellä, kun raskaiden opintojen ohella joutuu pohtimaan myös omaa toimeentuloa ja asumista? Pohtii SDP:n kansanedustaja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

- Tämä tuorein opiskelijoita kurittava päätös on heikennys opiskelijoiden toimeentuloon, sillä asumislisä on asumistukea merkittävästi pienempi. Tämän lisäksi Orpon hallitus on jäädyttänyt opintorahan indeksikorotukset vuoden 2023 tasoon vuosiksi 2024–2027, joka on merkittävä leikkaus opiskelijoiden toimeentuloon. Samaan aikaan Orpon hallitus kannustaa opiskelijoita ja nuoria velkaantumaan epävarmassa taloustilanteessa, kun elokuun 2024 alusta alkaen opintolainaa on voinut nostaa kuukaudessa yli 30 % enemmän. Täysin vastuutonta politiikkaa! Jyrähtää Rantanen.

- Opiskelijoiden toimeentuloa tulee tukea, jotta opiskeluun keskittyminen on mahdollista. Meillä on työntekijäpulaa useilla eri aloilla ja näiden nuorien varaan rakentuu Suomen tulevaisuus. Sille tulisi antaa arvoa, päättää Rantanen.