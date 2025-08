KUTSU: Jussi Halla-aho - Elämäkerta -kirjan ARVOSTELUKAPPALE NYT SAATAVILLA - Julkaisuvapaa 21.8.2025 klo 00.01. Julkistustilaisuus 21.8.2025 KLO 14.00 Lönnrotinkatu 18 A sisäpiha

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on koko julkisen elämänsä ajan herättänyt voimakkaita tunteita. Vankkumattomien kannattajiensa ansiosta hän on kerännyt ennätysmäisiä äänisaaliita useissa vaaleissa. Vuoden 2024 presidentinvaaleissa häntä äänesti 615 802 suomalaista eli jokseenkin joka viides uurnilla käynyt. Samaan aikaan poliittisen kentän toisella laidalla on Halla-ahon mielipiteitä kohtaan tunnettu jopa suoranaista kauhua.