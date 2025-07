Ukkosmyrskyn aiheuttama sähkövika keskeyttää junaliikenteen pääradalla – VR järjestää korvaavaa liikennettä

VR myynyt kolme asemakiinteistöään – tilaa uusille palveluille ja kehitykselle 26.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

VR on myynyt asemakiinteistöt Parkanossa, Kotkassa ja Jokelassa osana strategiaansa, jonka tavoitteena on keskittyä entistä vahvemmin ydinliiketoimintaan. Asemakiinteistöistä luopuminen on osa VR:n valmistautumista raideliikenteen kilpailun lisääntymiseen. Tilat tarjoavat kunnille ja muille toimijoille uusia mahdollisuuksia kehittää asemanseudun palveluita ja vetovoimaa.