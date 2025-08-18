Ritva Hellstenin uutuusromaani kuvailee äidin ja lapsen välisen siteen kipeää kauneutta
Sydänpuolet on kertomus vapauden kaipuusta, syyllisyyden tunteesta ja pyrkimyksestä lähelle.
Ritva Hellstenin romaani Sydänpuolet on julkaistu Aviadorin kustantamana.
”Martta seisoo ja tuijottaa tyhjää merenselkää silmät kuivina. Kerran lähti hän, nyt lähti hänen poikansa, hän näkee heidät kuin köyden tempomina, erilleen, luokse, erilleen. Kuka köydestä tempoo? Minkä verran voi ihminen itse vaikuttaa?”
Martta lähtee leskeksi jäätyään kaupunkiin töiden ja paremman elämän perässä, mutta jotain jää jälkeen.
Ritva Hellsten on kotkalainen kirjailija. Hänen Raija-romaaninsa oli kaunokirjallisuuden vuoden 2020 Finlandia-finalisti. Syvällisenä ihmissuhteiden kuvaajana tunnettu Hellsten on kirjoittanut niin ikään erinomaisen vastaanoton saaneet romaanit Lea (2018) ja Orvot (2014). Hänen edellinen teoksensa on vuonna 2022 ilmestynyt romaani Anna minulle nimi.
HELLSTEN, RITVA : Sydänpuolet
256 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523813595
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi . Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Elena Sulinin runokokoelma aavekoralli / aavikkoralli on julkaistu Aviadorin kustantamana. aavekoralli / aavikkoralli -runokokoelman päähenkilö 'sinä' matkaa muistoissaan kaukomaille, meren syvyyksiin ja vanhoihin rakkauksiin. Teos käsittelee nykyhetkessä sukupuolen, lisääntymisen ja seksuaalisuuden olemusta maailmassa, joka katoaa ympäriltä. Kokoelma tarkastelee luonnon ja kulttuurin sekä toisaalta kesytetyn ja villin välistä yhteyttä. Fragmentaarisen ilmaisun kautta runojen väliin jää tilaa ja outoa avaruutta lukijan leijailtavaksi. Elena Sulin (s. 1984) on helsinkiläinen esikoisrunoilija, meribiologi, journalisti ja elokuvaohjaaja. Kirjoittajan työssään hän tutkii vähemmistöjä, hyväksynnän ja yhteenkuuluvuuden tematiikkaa sekä totuuden rajapintaa: kohtia, joilla totuus liikkuu ja muuntuu faktasta fiktioksi. SULIN, ELENA : aavekoralli / aavikkoralli 71 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813786 Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025
Veli-Matti Mathlinin tietokirja Pieni siideriopas omavaraisille kotipuutarhureille on julkaistu Aviadorin kustantamana. Omenoita riittää kotipuutarhoista moniin käyttötarkoituksiin. Usein osa sadosta jää käyttämättä. Yksi mainio käyttötarkoitus on kotisiiderin valmistus. Haluaisitko oppia siitä lisää? Veli Matti Mathlin (s. 1976) on raahelainen opettaja ja hortonomi. Hän on työskennellyt mm. puutarhatalouden opettajana ja luomuviljelijänä. Tällä hetkellä hän toimii erityisopetuksen parissa. Mathlin on aikaisemmin kirjoittanut runoutta ja proosaa sekä tietokirjan humalanviljelystä. Siideriopas on luonteva jatko tähän luetteloon. MATHLIN, VELI-MATTI : Pieni siideriopas omavaraisille kotipuutarhureille 87 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813670 Ilmestymisaika: Elokuu 2025
Alan Paulin ja Andy Aledortin muusikkoelämäkerta Texas Flood – Stevie Ray Vaughanin tarina on julkaistu Aviadorin kustantamana. Texas Flood – Stevie Ray Vaughanin tarina on Stevien bändikaverin Tommy Shannonin mukaan paras Steviestä kirjoitettu kirja. Kirja kertoo paitsi Stevien urasta muusikkona, myös hänestä ihmisenä. Kirjan on kirjoittanut amerikkalainen musiikkijournalisti Alan Paul, jolta on aiemmin suomennettu suosittu kirja Päättymätön tie – Allman Brothers Bandin tarina. Toisena kirjoittajana on amerikkalainen kitaristi Andy Aledort, joka on soittanut muun muassa Allman Brothersien kitaristin Dickey Bettsin yhtyeessä. Kirja pohjautuu runsaaseen ainutlaatuiseen haastattelumateriaaliin, ja siinä kerrotaan ensimmäistä kertaa syyt sille, miksi Stevie Ray Vaughan jättäytyi viime hetkellä pois David Bowien kiertueelta. PAUL, ALAN & ALEDORT, ANDY : Texas Flood – Stevie Ray Vaughanin tarina 333 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523813328 Ilmestymisaika: Elokuu 2025
VILVOITTAVAT VEDET – REFRESHING WATERS Päivi Konttisen runoja ja valokuvia Aviadorin Kulttuurikulmassa 11.8. – 29.8. 2025 "Vesi on minulle mieluisa elementti ja se on usein läsnä myös valokuvissani. Vesi rauhoittaa ja rentouttaa niin kehoa kuin mieltäkin. Kaikki näyttelyn kuvat on otettu lähivesiltä, Varkaudesta kotirannan laiturilta tai yleiseltä avantosaunalta sekä mökkimaisemista Heinäveden Kermajärveltä. Kuvaan, kun silmieni eteen ilmestyy jotain poikkeuksellisen kaunista tai erikoista, näin tapahtuu usein uimareissuilla varhaisina aamuina tai myöhäisinä iltoina, ympäri vuoden. Kameran linssin läpi laajasta maisemasta on helppo rajata parhaat palat. Tämä työskentelytapa on opettanut minua näkemään kauneutta ja hyvää yleensäkin elämässä, rajaamaan sen tärkeiksi ruuduiksi ja muistoiksi. Kuvaaminen on myös opettanut pysähtymään hetkiin, erityisesti niihin parhaimpiin ja kauneimpiin. Kirjoittaminen on minulle tapa selkeyttää ajatuksiani ja tiivistää mietteet muutamiin sanoihin.
Poetry and Photographs by Päivi Konttinen on display at Aviador Kulttuurikulma (Liisankatu 19, Helsinki) from 11th August to 29th August. Free entry Mon–Fri at 11am–6pm and Sat at 10am–3pm.
