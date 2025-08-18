Keltainen sadetakki – rikoksia, ruumiita ja ripaus romantiikkaa Pohjois-Savon keväisessä luonnossa

Vilvoittavat vedet – Päivi Konttisen valokuvia ja runoja Kulttuurikulmassa 11.–29.8.2025 15.8.2025 14:53:27 EEST | Tiedote

VILVOITTAVAT VEDET – REFRESHING WATERS Päivi Konttisen runoja ja valokuvia Aviadorin Kulttuurikulmassa 11.8. – 29.8. 2025 "Vesi on minulle mieluisa elementti ja se on usein läsnä myös valokuvissani. Vesi rauhoittaa ja rentouttaa niin kehoa kuin mieltäkin. Kaikki näyttelyn kuvat on otettu lähivesiltä, Varkaudesta kotirannan laiturilta tai yleiseltä avantosaunalta sekä mökkimaisemista Heinäveden Kermajärveltä. Kuvaan, kun silmieni eteen ilmestyy jotain poikkeuksellisen kaunista tai erikoista, näin tapahtuu usein uimareissuilla varhaisina aamuina tai myöhäisinä iltoina, ympäri vuoden. Kameran linssin läpi laajasta maisemasta on helppo rajata parhaat palat. Tämä työskentelytapa on opettanut minua näkemään kauneutta ja hyvää yleensäkin elämässä, rajaamaan sen tärkeiksi ruuduiksi ja muistoiksi. Kuvaaminen on myös opettanut pysähtymään hetkiin, erityisesti niihin parhaimpiin ja kauneimpiin. Kirjoittaminen on minulle tapa selkeyttää ajatuksiani ja tiivistää mietteet muutamiin sanoihin. Kirjoit