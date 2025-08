ENNAKKOTIEDOTE: Japanilainen, keskustelumuotoon kirjoitettu menestyskirja nyrjäyttää ajatukset uuteen asentoon – Kaikkien ei tarvitse pitää sinusta (Gummerus) ilmestyy 11.8.

Kenen tahansa on mahdollista muuttaa elämänsä suuntaa ja tulla onnelliseksi. Se vaatii vain rohkeutta vapautua muiden odotuksista ja menneisyyden taakoista. Psykologian suurnimen Alfred Adlerin teorioihin pohjautuva Ichiro Kishimin ja Fumitake Kogan hittikirja opastaa, miten hyväksyä itsensä, löytää mielenrauha ja elää itsenäistä elämää sopusoinnussa muiden kanssa.

Kirja koostuu filosofin ja nuoren miehen välisistä keskusteluista. Sen dialogimuoto haastaa lukijan ajattelua.

FILOSOFI: Lyhyesti sanottuna vapaus merkitsee sitä, ettei kaikkien tarvitse pitää sinusta.

NUORI MIES: Mitä ihmettä?

FILOSOFI: Jos joku ei pidä sinusta, se todistaa, että olet käyttänyt vapauttasi ja elät vapaasti, merkki siitä, että noudatat omia periaatteitasi.

Ichiro Kishimi (s. 1956) on arvostettu japanilaisfilosofi, joka on erikoistunut adlerilaiseen psykologiaan. Fumitake Koga (s. 1973) on palkittu japanilainen tietokirjailija. Heidän helppotajuinen mutta syvällinen teoksensa on paisunut valtavaksi ilmiöksi, ja sitä on myyty 45 kielialueella yli 10 miljoonaa kappaletta.

”Tämä kirja haastaa sinut näkemään itsesi, toiset ihmiset ja omat tunteesi uudessa valossa.” - Frank Martela

Ichiro Kishimi ja Fumitake Koga: Kaikkien ei tarvitse pitää sinusta – Vapaudu muiden odotuksista ja uskalla olla oma itsesi (Gummerus)

alkuteos Kirawareru Yuki

suomentanut Saana Rusi englanninnoksesta The Courage to Be Disliked

282 sivua

Ilmestyy 11.8. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Ilkka Villi

